Letos se zaljubite v Lošinj

FOTO: Hrvoje Serdar



Naravne lepote

FOTO: Ivan Brčić

FOTO: Ivan Brčić



Bogata kulturna dediščina

FOTO: Ivan Brčić

To so razlogi za začetek raziskovanja več kot 250 km sprehajališč in lošinjskih poti, kjer prijetno podnebje omogoča številne aktivnosti na prostem vse leto.Lošinjska transverzala, poti lošinjskih kapitanov in pot delfinov so le nekatere izmed urejenih sprehajalnih in pohodniških poti, ki so idealne za zdrave in aktivne počitnice. Za najbolj aktivne je tukaj tudi hrib Osorščica z najvišjim vrhom Televrinom (588 m). Obiskovalce bo zagotovo navdušil razgled s Providence, od koder se odpira sanjski pogled na lošinjski arhipelag in Kvarnerski zaliv. Ena izmed zanimivosti tega edinstvenega kotička je ta, da so mize poimenovane po ladjah, izdelanih v znamenitih lošinjskih ladjedelnicah.Akvatorij lošinjskega arhipelaga je naravni habitat delfinov in je zato Lošinj idealna lokacija, če želite bolje spoznati ta nasmejana morska bitja. Sodelujete lahko v programih Lošinjskega inštituta za modri svet, kjer boste izvedli vse, kar vas je kdaj zanimalo o delfinih, in se boste lahko tudi naučili vesti v njihovi bližini.Zaradi 1018 rastlinskih vrst, od tega 939 avtohtonih, pa je danes Lošinj aromaterapevtsko središče in destinacija vitalnosti. Oaza znotraj oaze je zagotovo Dišeči otoški vrt. Obdan je s suhozidom in se razprostira na 3551 kvadratnih metrih. Poleg zelenice s približno 450 rastlinskimi vrstami in številnimi sadikami otoški vrt vsebuje še hlev, kamnito hišo – trgovino s spominki, restavracijo na prostem in etno hišo.Bogata kulturna dediščina je pustila svoj pečat tudi v arhitekturi, običajih, zgodbah in legendah, ki jih lahko najbolje spoznamo z ogledom lošinjskih muzejev. Lokacija, ki je zagotovo vredna obiska, je sedanji dom najbolj znanega prebivalca otoka Lošinja – Apoksiomena, mojstrovina hrvaške in svetovne kulturne dediščine, ki je trajno nameščena v sodobnem muzeju Apoksiomena. Nasproti Apoksiomena se je zasidral muzej na prostem – lošinjski loger Nerezinac, ki zanimivo in interaktivno prikazuje in interpretira bogato pomorsko tradicijo Lošinja.Naročnik oglasne vsebine je HTZ