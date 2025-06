Med in čipka sta si na neki način podobna – oba nastajata počasi

Triinštirideseti festival idrijske čipke bo letos povezal tradicijo idrijskega klekljanja s čebelarsko dediščino. Ne po naključju – v občini letos praznujejo 100. obletnico mestnega čebelnjaka ter 45 let delovanja Čebelarskega društva Idrija. V bogatem programu pa bo kraljica kot vselej seveda čipka.

Festival idrijske čipke je največja etnološka, kulturna, izobraževalna in gospodarska prireditev v Idriji. Z nekaj prekinitvami poteka od leta 1953. Obiskovalci od blizu in daleč se lahko v enem junijskem koncu tedna poučijo o klekljarski tradiciji, zgodovini mesta in njegovih prebivalcev, zadnja leta so festivalski dogodki prepleteni tudi s kulinarično ponudbo ter razstavami. Stalnica festivala ostaja nedeljsko državno tekmovanje otrok in odraslih v klekljanju za pokal Ivanke Ferjančič – prve učiteljice klekljanja v idrijski čipkarski šoli.

Lahko bi rekli, da tokratni festival zaznamujejo obletnice. Ne le omenjeni dve; letos slavi tudi Godbeno društvo rudarjev Idrija, in sicer 360 let delovanja. Otvoritvena slovesnost bo tako prepletla pripovedke iz panjev z zgodbami o klekljanju in čebelarstvu ter hkrati zaznamovala jubilej godbenikov.

Obiskovalci festivala si bodo lahko ogledali sejem domače in umetnostne obrti ter klekljarskih pripomočkov, Huda kuhna bo razvajala brbončice s kulinarično ponudbo, na trgu bo stal sladki kotiček, pripravljajo animacije za otroke, otroško predstavo in plesne nastope ...

V sklopu festivala bodo domači čebelarji pripravili svečano akademijo, pokušnjo medu, predavanje o njegovih blagodejnih učinkih ter organizirali ustvarjalne družinske delavnice risanja panjskih končnic in izdelovanja svečk iz voska. V soboto in nedeljo vabijo na voden ogled mestnega čebelnjaka ter na lov za medenim zakladom.

Idrijski čebelnjak praznuje sto let. FOTO: Gregor Kacin

V čem sta si med in čipka podobna

O razlogih, da se bodo na letošnjem festivalu prepletale čebele in čipke, je direktorica idrijskega zavoda za turizem Valerija Božič dejala: »Čebele so od nekdaj močno prisotne v slovenski kulturi in naravni dediščini, Idrijsko pa je tesno povezano tudi z zgodovino čebelarstva. Med in čipka sta si na neki način podobna – oba nastajata počasi, z natančnostjo, znanjem in potrpežljivostjo. Rdeča nit tako ni le estetska ali tematska odločitev, temveč poklon naravi, delu rok in tradiciji, ki sta v Idriji globoko zakoreninjeni.«

Letos bo na ogled 17 inovativnih razstav, osrednjo so zasnovale članice Društva klekljaric idrijske čipke, posvečena bo čebelam. Organizator, zavod za turizem, je poskrbel tudi za zabavni program. V soboto bodo na velikem odru na Mestnem trgu nastopili glasbeni skupini Zablujena Generacija in Orlek ter Karlo Kirri s projektom Bela kronika, v nedeljo pa se na mali oder na Trgu sv. Ahacija vračajo Beneški fantje.

In kaj obiskovalce najbolj navduši? Direktorica zavoda za turizem je izpostavila dve vrsti gostov: »Klekljarice in klekljarje, ki pridejo na festival zaradi res izjemnih in številnih razstav, ki jih imamo, ter publiko, ki ga obišče zaradi pestrega spremljevalnega programa in izkoristi to kot enodnevni izlet v Idrijo.«

Po besedah Valerije Božič festival vsako leto znova dokazuje, da čipka ni le preteklost, temveč živa dediščina, ki z vsako novo interpretacijo postaja del sodobnega sveta.