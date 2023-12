En grad. Mnogo prazničnega vzdušja.

Praznično okrašena prestolnica je vsako leto nekaj posebnega. Toda, ali veste, da boste najlepši pogled na Ljubljano lahko občudovali z vrha mesta? Brez skrbi, nimamo v mislih kakšnega poleta z balonom ali helikopterjem – dovolj bo, če se boste povzpeli do Ljubljanskega gradu. V zadnjem mesecu leta bo to postal kraj tisočerih doživetij – za najmlajše in tudi najstarejše.

Začutite pristnost decembrske čarovnije

Na Ljubljanskem gradu bodo skozi ves december številne prireditve in praznično obarvana doživetja. Osrednje prizorišče bo nedvomno grajsko dvorišče, kjer se boste na prazničnem sejmu lahko okrepčali s toplimi napitki in izbranimi kulinaričnimi dobrotami. Na enem mestu boste lahko tako uživali v dobri družbi in celo kupili kakšno edinstveno darilo iz linije Friderikovih prazničnih izdelkov iz Grajske trgovine. Unikatna praznična atmosfera je res nekaj posebnega in jo morate doživeti vsaj enkrat v decembru. Pri tem pa ne pozabite svojih spominov ovekovečiti s kakšno lepo fotografijo in jo objaviti pod ključnik #grajskidecember.

Na sejmu bo vladala prav posebna atmosfera. FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Pester grajski program za vse okuse

Praznični program na Ljubljanskem gradu ponuja še veliko več. Začnimo pri najmlajših – ti se bodo najbolj razveselili simpatične lutkovne predstave Friderik čaka na zimo, ki jo bo obiskal zadnji izmed treh zimskih botrov – dedek Mraz.

Na svoj račun bodo prišli tudi vsi, ki v tem času iščejo kakšno novo priložnost za dobrodelnost – ves mesec bodo namreč v Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu na voljo Unicefove punčke iz cunj.

V grajski kapeli, ki zaradi svojih poslikav sodi med evropske bisere, bodo v prazničnem času na ogled jaslice z lesenimi figurami v naravni velikosti, na božični večer pa bodo v njej zadonele božične pesmi in sveta maša.

Pika na i celotnemu grajskemu doživetju pa bo nedvomno tudi vzpon na Razgledni stolp, ki ponuja najlepši pogled na praznično okrašeno prestolnico. Decembrski utrip nad mestom je nekaj posebnega, doživite ga!

Preverite program dogajanj na Ljubljanskem gradu. FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

En grad. Veliko prazničnega vzdušja.

