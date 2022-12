Naprave zagnali tudi na največjem smučišču na avstrijskem Koroškem

Danes se uradno smučarska sezona začenja tudi na Mokrinah (Nassfeld), največjem smučišču na avstrijskem Koroškem. Čeprav še ne bo delovalo s polno paro, pričakuje se, da bodo vseh 110 kilometrov prog zasnežili v prihod­njih dneh, bodo prvi užitki na belih strminah zagotovljeni. Zaradi energetske krize so cene smučarskih vozovnic višje za od pet do sedem odstotkov, zato bo celodnevno smučanje stalo najmanj 52,5 evra. Za najstnike velja 20-, za otroke pa 50-odstotni popust vso smučarsko sezono.

Tudi na Mokrinah so zadnji dve leti delili usodo drugih smučišč, saj je koronavirus močno zarezal v njihovo poslovanje, a to jih ni ustavilo, da ne bi, kot skoraj vsako leto, investirali v obnovo in posodobitve. Tokrat so se usmerili v trajnostni razvoj in energetsko učinkovitejše naprave, tako pri umetnem zasneževanju kot pri žičnicah. Tudi teptalnike snega so nadomestili z novejšimi, do okolja prijaznejšimi. Za varčnost oziroma energetsko učinkovitost opreme so namenili 3,5 milijona evrov. In še en, na prvi pogled morda nepomemben, a ob številu letno prodanih kart nezanemarljiv podatek: vozovnice niso več plastične, ampak iz papirja, ki ga je mogoče v celoti reciklirati.

Smučarsko središče premore 25 gorskih koč in restavracij, kjer se lahko okrepčate. FOTO: promocijsko gradivo

Mnogi slovenski ljubitelji belih strmin zahajajo na Mokrine tako na daljši smučarski oddih kot na enodnevno smuko. Sto deset kilometrov prog različnih težavnost­nih stopenj popestrijo še snežni park, turno smučanje po označenih poteh, tako imenovana free­ride območja za smučanje po pršiču, štirje varni poligoni za začetnike, enajst sankaških prog, od tega pet osvetljenih, drsanje na Belem jezeru (Weissensee) in Preseškem jezeru (Pressegger See) ter nova zabavna proga, poimenovana The Wave.

Še ena novost, ki so jo uvedli v letošnji sezoni, so tako imenovani Prijatelji Mokrin oziroma Buddys. Gre pravzaprav za zaposlene na smučišču, prepoznati jih je mogoče po izstopajočih jaknah z napisom Hello Buddy!, ki smučarjem in deskarjem svetujejo, pomagajo in jih tudi malo razvajajo, recimo s piškotki sreče.

Kulinarika je nekaj, čemur dajejo tamkajšnji turistični ponudniki velik poudarek. FOTO: Mitja Felc

Ti bodo po večini res le majhen kalorični dodatek k smučarski rekreaciji, a nekateri bodo skrivali še nagrade; od počitnic na Mokrinah, dnevnih smučarskih vozovnic do raznih kuponov za pijačo, ki jih bo mogoče izkoristiti v tamkajšnjih kočah. Morda bodo ravno prijatelji Mok­rin komu namignili, kje je mogoče okusiti pristne koroške jedi ali kaj drugega z njihovega pestrega jedilnika. Ta je ponekod povsem italijansko obarvan, saj prelaz, po katerem se vijejo smučine, seka državna meja z Italijo. A kot smo vajeni že leta, gre brez težav iz ene države v drugo. Tudi na smučeh.