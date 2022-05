Od praznega vikenda do gostoljubnega hotela

Stare domačije Marije Glavinič, nekdanje predsednice uprave opekarne Wienerberger v Ormožu in zdaj zelo aktivne upokojenke, ni več. V Vinskem Vrhu 6 nanjo spominja samo še zidani skedenj, ki bo kmalu postal prostor za druženje gostov. Namesto nekdanje domačije je pred leti najprej zrasla nova stavba s skladiščem za vino in prostorom za degustacije, nato vila z dvodružinskim apartmajem, zdaj pa delavci dokončujejo še pet lesenih hišic, »kajž«, ki bodo verjetno že od junija na voljo turistom. Vse to bo kmalu postalo sestavni del razpršenega hotela Jeruzalem Slovenija, ki ga snujejo v upravni enoti Ormož.

Glaviničevi so se poleg vinograd­ništva s turizmom resneje začeli ukvarjati šele pred dvema letoma, pred tem so oddajali apartma v svoji obnovljeni, sto deset let stari vinski kleti v vinogradu, ki ga je obdeloval že Marijin ded. Zdaj gradijo že upoštevanja vredno turistično naselje, ki bo prineslo nekaj tega, česar po besedah direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož Andreja Vršiča na območju Jeruzalema najbolj primanjkuje – nastanitvenih zmogljivosti. »Na turističnem območju, ki ga razvijamo in promoviramo pod blagovno znamko Jeruzalem Slovenija, je ta čas na voljo nekaj čez tristo turističnih postelj, prepričan pa sem, da bi jih, ker to območje postaja vedno bolj znano in zanimivo, v sezoni zlahka napolnili tisoč,« pravi Vršič.

Marija Glavinič na gradbišču njihovih apartmajskih hišk, kajž, v Vinskem Vrhu. FOTO: Jože Pojbič

Tudi zato so lani resno začeli uresničevati zamisel o razpršenem hotelu, ki je med turističnimi delavci tlela že nekaj let. Projektno se je zadeve lotil ormoški razvojno-raziskovalni center (RRC), ki pripravlja vse potrebno za pridobitev evropskih sredstev prek lokalne akcijske skupine, strokovno in vsebinsko pa sodeluje zavod za turizem.

Privlačnosti so, prenočišč je premalo

»Imamo čudovito okolje in vinorodno gričevnato pokrajino, ponudbe, zanimive turistom, je vedno več, uspešno razvijamo in promoviramo destinacijsko blagovno znamko Jeruzalem Slovenija, po drugi strani pa hotel v Ormožu prazen žalostno propada, na terenu je premalo turističnih postelj, veliko je slabo izkoriščenih vikendov in hiš. Z razpršenim hotelom smo predvsem želeli pritegniti zadnje, lastnike vikendov, ki bi bili morda pripravljeni svojo nepremičnino urediti za turistično oddajanje, zato pripravljamo dve obliki vključenosti v razpršeni hotel. Prva je namenjena tistim, ki se s to dejavnostjo bolj ali manj intenzivno že ukvarjajo in bi jim vključitev pomenila samo še dodaten promocijski, rezervacijski in prodajni kanal, druga pa tistim, ki nimajo registrirane dejavnosti in se s tem niti ne bi radi ubadali. Takšnim bomo ponudili najem njihove nepremičnine, vse od promocije, prodaje, rezervacij do čiščenja bo prevzela skupna služba. Lani je zanimanje za vključitev v hotel pokazalo več kot štirideset interesentov, zdaj smo dobili že petnajst pisnih prijav, vendar so med njimi le dva ali trije povsem novi, ki se s turizmom prej še niso ukvarjali,« pravi direktor RRC Matej Rogač.

Na Jeruzalemu je najlepše zjutraj, ko se po dolinah še vlačijo megle... Foto Arhiv Jztkš Ormož

Da o sodelovanju za zdaj razmiš­ljajo predvsem že obstoječi ponud­niki, žal kaže na to, da s hotelom vsaj na začetku ne bodo dosegli glavnega cilja, torej povečanja števila turističnih postelj na območ­ju. A Andreju Vršiču se to ne zdi težava. »Če bo novih ponudnikov manj, bomo pač drugače organizirali skupne dejavnosti, na primer čiščenje in podobno, in vsaj na začetku ne bomo zaposlili ljudi za to delo. Pomembno pa je, da hotel začne delovati, saj bo nove ponudnike potem lažje pridobiti, čez čas pa bomo vključevali tudi tiste iz občine Ljutomer, ki formalno sicer ne spada na območje našega projekta, je pa organski del turističnega območja Jeruzalema.«

Posameznik sam ne pomeni nič

Glaviničevi sodijo med tisto večino ponudnikov, ki že imajo registrirano lastno dejavnost in sami poskrbijo za vse formalnosti in delo. Zanje bo vključitev v razpršeni hotel res samo še eden od prodajnih kanalov. »Mi bomo dejavni na vseh spletnih straneh, ki ponujajo turistične prenočitve, vsekakor pa bomo tudi člani razpršenega hotela Jeruzalem Slovenija. V nasprotju z drugimi velikimi spletnimi stranmi ta deluje bolj domače, pristno, ljudje bodo pod to blagovno znamko vedeli, kaj lahko pričakujejo. In pomembno je, da se na tem območju povezujemo, saj posameznik nič ne pomeni. Mi bomo na primer ponujali samo najem apartmajev, ne bomo imeli ne zajtrkov ne preostale hrane. Zato pa bomo priporočali okoliške ponudnike in svojim gostom obenem dali prilož­nost, da spoznavajo in uživajo v naši lepi pokrajini,« pravi Marija Glavinič.

Peter Kirič bo s svojo lepo urejeno vikend hiško v Koračicah eden od za zdaj še redkih novih ponudnikov prenočišč. FOTO: Peter Kirič

Eden redkih novincev v turizmu, ki nameravajo pristopiti v projekt, je novinar in direktor ormoškega radia Peter Kirič, ki se je odločil oddajati njihovo družinsko vikend hišico v bližnjih Koračicah. »Hiško v lepem okolju nad najnižjim slovenskim smučiščem Strmec v občini Sveti Tomaž smo kupili in dogradili zato, da bi tam uživali in se sproščali ob koncih tedna. Pa je sproščanja in uživanja zelo malo, saj je treba tam nenehno kaj delati. To mi je sicer prijetna sprostitev, saj rad fizično delam, predvsem pa rad mojstrujem z lesom. A ker smo to hišico že tako daleč uredili – v bližini smo postavili še leseno hiško, ki je lahko samostojen apartma –, smo začeli razmišljati o turizmu. Še posebno ker so vsi naši prijatelji in obiskovalci navdušeni nad razgledom, okolico in urejenostjo same hiše. Zato se bomo vključili v razpršeni hotel, a bomo vse v zvezi s hišo verjetno urejali sami. Moja želja pa je, da se razvijem v osebnega lokalnega turističnega vodnika. Ker kot novinar odlično poznam tukajšnje kraje, ljudi, vinarje, zanimivosti in posebnosti, bi lahko svojim gostom pokazal in predstavil takšne točke in doživetja, ki jih sami ne bi nikoli odkrili.«

Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija naj bi po napovedih začel delovati konec letošnjega leta, prve rezervacije bodo verjetno sprejeli za božično-novoletne praznike, predvidoma pa bo na začetku vanj vključenih od deset do petnajst ponudnikov.