Prepustite se toku Drave in edinstvenim doživetjem, ki jih ponuja

Njene brežine s svojo raznolikostjo, številnimi naravnimi vrednotami in zavarovanimi območji narave ponujajo prostor za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa.

Ob reki Dravi vodi istoimenska kolesarska pot - Dravska kolesarska pot, ki po naravnih lepotah in kulturni raznolikosti velja za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi. Začne se v neposredni bližini izvira reke Drave na Toblaškem polju (Toblach) v Italiji. Nato se nadaljuje po avstrijski Koroški (Kärnten), Sloveniji in po svojih 510 km doseže sotočje reke Mure in Drave na Hrvaškem, do koder je tudi označena in urejena.

FOTO: RRA Podravje – Maribor; Klara Kulovec | www.dravabike.si

Etape Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem - Drava Bike

V Sloveniji in na Hrvaškem je pot razdeljena na 6 etap v skupni dolžini približno 210 km, ki so dolge med 30 in 50 km. V šestih etapah oz. dneh je primerna za družine in kolesarje uživače, ki ob svojih kolesarskih podvigih zelo radi obiščejo najlepše kotičke, začutijo utrip mest, ki jih obiščejo in v katerih prenočijo, ter hkrati razvajajo svoje brbončice in se prepuščajo doživetjem, ki jih ta ponujajo. Med drugim se tako srečajo s splavarjenjem, veslanjem, kopanjem, izpiranjem zlata, naravnimi znamenitostmi in kulturno ponudbo mest in krajev ob poti.

Vodna doživetja na reki Dravi

Spoznajte tradicijo spravila lesa po reki Dravi in se zapeljite kot splavarji nekoč - na lesenih hlodih po Dravi. Flosarji so, kot so jim rekli v teh krajih, opravljali pomembno nalogo transporta lesa s Pohorja po reki Dravi do večjih mest. Reko pa lahko začutite tudi ob edinstvenem odkrivanju njenih skritih kotičkov, ko po njej zaveslate. Najemite kajak, kanu ali SUP in lahkotno zaveslajte po gladini druge največje reke v Sloveniji in raziskujte njene brežine.

FOTO: RRA Podravje – Maribor; Jernej Zadravec | www.dravabike.si

S kolesom na vlak

Vlak je odlična možnost, da se na svoje izbrano izhodišče odpravimo trajnostno in okolju prijazno. Povezava do Dravograda, kot začetka odkrivanja lepot poti v Sloveniji, je odlično izhodišče, da se odpravimo po vseh šestih etapah kolesarske poti Drava Bike.

Slovenski del Dravske kolesarske poti poteka večinoma po manj prometnih lokalnih cestah in urejenih kolesarskih poteh in stezah. Zaradi različnih vrst podlage vozišča je priporočljiva uporaba treking, gorskih ali e-koles. Na poti nas čaka še zahtevnejši vzpon med Podvelko in Lovrencem na Pohorju, zato je ta del poti primeren za bolje pripravljene kolesarje oz. se vzponu na Lovrenc na Pohorju lahko izognemo in uporabimo vlak med Podvelko in Falo.

Naročnik oglasne vsebine je Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor