Slovenija, uvod v odkrivanje Zahodnega Balkana na kolesu

Trans Dinarica, prva in edina kolesarska pot, ki se vije skozi osem držav Zahodnega Balkana, kakor jo opisujejo njeni snovalci, se je uvrstila v najnovejšo izdajo Best in Travel 2024 priljubljenega vodnika Lonely Planet, in to še preden so jo uradno odprli. To se bo zgodilo prihodnje leto, je napovedal Jan Klavora iz zavoda Tovarna trajnostnega turizma.

Lonely Planet, ki smo mu nekoč, v času, ko izmenjave popotniških izkušenj in informacij še ni povsem prevzelo svetovno medmrežje, rekli kar popotniška biblija, letos praznuje 50-letnico izhajanja. In čeprav v obliki vodnikov morda nima več takšne veljave kot v preteklosti, so še vedno težko pričakovane njegove vsakoletne knjižne izdaje, kot je Best in Travel. Slovenija se je med turistične cilje, priporočene za obisk, med drugim uvrstila v izdaji za leto 2022, v nedavno predstavljeni za prihodnje leto pa bo sodelovala kot ena izmed osmih držav, po katerih poteka okoli 4000 kilometrov dolga kolesarska pot Trans Dinarica.

Za marsikoga zadnji neraziskani košček

Pot so zasnovali pod okriljem zavoda Tovarna trajnostnega turizma, ki je med drugim za Slovensko turistično organizacijo po globalnem orodju green destinations standard vzpostavil Zeleno shemo slovenskega turizma. Začne se prav v Sloveniji, v njenem severozahodnem kotu, ob italijanski meji s kuliso Julijskih Alp, sledi smaragdni Soči v Goriška brda in v čezmejni Unescov geopark na Krasu (GeoKarst).

Poteka po ustaljenih poteh. FOTO: Matevž Hribar

Po Sloveniji in Hrvaški poteka približno tisoč kilometrov, je povedal Jan Klavora, eden od snovalcev poti iz omenjenega zavoda, sicer pa direktor agencije Visit Good Place, ti državi sta tudi nekakšna uvertura v Zahodni Balkan. Z novo potjo pravzaprav želijo vse tiste turiste, ki radi dežele spoznavajo s kolesa, preusmeriti na še neodkrita območja Bosne in Hercegovine, Črne gore, Albanije, Severne Makedonije, Kosova in Srbije. »Ta del Balkana je za povprečnega kolesarskega turista zadnji neraziskani košček,« je poudaril Klavora, kolesarski navdušenec, ki ima za sabo že kar nekaj podobnih projektov. Med najbolj prepoznavnimi so gorskokolesarske poti Trans Slovenia, ki so jih zasnovali pred desetletjem in pritegnili številne obiskovalce.

Zamisel za kolesarsko pot Trans Dinarica se je, kot je povedal sogovornik, porodila na podlagi pohodniške poti Via Dinarica, ki je prav tako dobila številna priznanja. Ko so bili pred leti na turistični borzi v Berlinu, je navezal stik s predstavniki in promotorji omenjene pohodniške poti in predlagal njeno gorskokolesarsko različico. V Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH so idejo že začeli uresničevati, vendar je nadaljevanje prekinila pandemija, zataknilo se je tudi pri financiranju. Po premoru so sklenili, da bodo projekt nadaljevali, a tako, da ne bo namenjen le gorskim, ampak tudi drugim vrstam kolesarjev, ki bi radi spoznali ta del Evrope, in da ga bodo speljali po obstoječih poteh, s čimer so se izognili težavam s pridobivanjem dovoljenj na kmetijskih zemljiščih. Približno polovico sredstev so pridobili ​iz projekta EDGE, ameriške pomoči za Zahodni Balkan, preostanek še od drugih tujih donatorjev za to območje.

Celoten itinerar

Jan Klavora je eden od snovalcev poti. FOTO: Žiga Koren

Približno 4000 kilometrov dolga pot bo imela okoli sto etap, označena bo digitalno, kolesarji pa ji bodo lahko sledili z navigacijo (uporabljajo ameriško platformo Ride with GPS), osnova bo brezplačna, nadgrajeni paket pa bo na voljo za manjše plačilo. Za zdaj je označene približno tri četrt poti, manjkajo še deli Severne Makedonije, Črne gore in BiH ter Kosovo, je naštel Klavora. »Glavna ideja pri Trans Dinarici je bila, da bi popotnikom omogočili, da v regiji uživajo ter se varno in s svojo hitrostjo premikajo z ene destinacije na drugo. Ta regija je kot nalašč za raziskovanje s kolesom, predvsem zaradi svoje gostoljubnosti in bogate dediščine.«

Ob digitalizaciji poti so pripravili ves itinerar, torej podatke o naravni in kulturni dediščini (prednost dajejo narodnim parkom, Unescovim krajem, tradicionalnim skupnostim ter raznolikim kulturnim krajem), nastanitvah, restavracijah, dodali so informacije, kje dobiti vodo zunaj naselij, označujejo celo točke, kjer so večji kupi smeti. Narava je na teh območjih resda izjemna, je dodal sogovornik, a človek v njej pušča sledi. Načrtno pa se izogibajo vojni kot temi, saj želijo, kot je poudaril, izpostaviti predvsem neverjetno naravo in druge danosti tega območja.

Na spletni strani so med drugim zbrali nekaj jezikovnih nasvetov za sporazumevanje z domačini na ruralnih območjih. FOTO: Matevž Hribar

Morda se zdi nekoliko nenavadno, da je Lonely Planet pot uvrstil v svoj vodnik, še preden so jo uradno odprli, toda Jan Klavora se temu niti ne čudi. Kolesarjenje prav gotovo sodi med najbolj trajnostne načine potovanja, pot se izogiba najbolj obiskanim točkam in pelje do tistih, ki so največkrat spregledane, ter povezuje kraje, ki jih politika pogosto razmejuje, je naštel. Projekt so pred časom s člankom že predstavili na spletni strani Lonely Planet, a tudi sicer so kolesarske poti, ki jih snujejo, dobile že več priznanj in doživele številne omembe v mednarodnih medijih.

Izbor založbe Lonely Planet je pojasnil tudi njen predstavnik Tom Hall. Trans Dinarica je »nepozabno doživetje na dveh kolesih, ki odstira pogled v edinstveno krajino tega dela Evrope. In kot eden od soustvarjalcev lepo poudari v knjigi: ta kolesarska pot je idealna za tiste, ki si želijo na potovanju združiti nepozabno adrenalinsko doživetje, kulturo in kozarec dobrega vina.«