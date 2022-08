Dežela za neustrašne popotnike

»Koroška, gorato območje, ki poteka vzdolž severne meje države z Avstrijo, je zunaj utečenih poti. Celo Slovencem se to tradicionalno industrijsko območje zdi odmaknjeno in večina obiskovalcev si pride ogledat edinstvena doživetja v okolici Geoparka Karavanke, ki je na seznamu Unesca. Toda prišel sem, da bi izvedel, kaj ta nevidna regija ponuja neustrašnim popotnikom. Moj vodnik na poti – Matej Kandare, direktor Slovenia Outdoor – je obljubil večdnevno vznemirjenje.«

Tako novinar in potopisec Mark Baker v zgodnjem poletnem jutru ob kavi začenja svoje popotovanje po Koroški za Lonely Planet, popotniški vodnik, ki dosega kar sto milijonov bralcev po vsem svetu. Gre za del trimesečne vsebinske kampanje, ki sta jo skupaj pripravila Slovenska turistična organizacija (STO) in založba Lonely Planet in ki Slovenijo predstavlja kot destinacijo za aktivna doživetja v naravi. V ospredju so trije članki o Bohinju z okolico, vzhodni Sloveniji z Mariborom in Ptujem ter Koroški s kolesarjenjem pod Peco. To je bilo prvo tovrstno sodelovanje STO in tega vplivnega medija, pojasnjuje Aleksandra Lipej iz STO.

Na svetovnem turističnem zemljevidu

Lonely Planet je sicer Slovenijo že večkrat izpostavil kot priporočeno destinacijo, med drugim jo je vključil v Best in Travel 2022, seznam des­tinacij, krajev in doživetij, ki jih je letos treba spoznati. A tokrat želi slovenska stran, STO sicer sodeluje z več medijskimi velikani, kot so National Geographic, BBC ali Wanderlust, dodatno okrepiti opaznost naše države na svetovnem turističnem zemljevidu.

Mark Baker živi v Pragi več desetletij, Slovenijo pa dobro pozna. FOTO: spletna stran avtorja

Aktivna doživetja na prostem so rdeča nit slovenskega turizma za obdobje 2022–2023. Slovenska turistična organizacija zato posebno pozornost namenja Sloveniji kot destinaciji za aktivni oddih, športni turizem in jo predstavlja kot odlično gostiteljico mednarodnih športnih tekmovanj in priprav športnikov. »STO pri tem sodeluje s Združenjem Aktivna Slovenija, z njim je bil tudi priprav­ljen program novinarja za Lonely Planet, ki je ob Bohinju vključeval predvsem manj poznane destinacije naše države.«

Kakšen doseg in vpliv pričakujejo od te akcije? Kot odgovarja Aleksandra Lipej, želijo s sodelovanjem z največjimi in najbolj verodostojnimi globalnimi mediji dvigniti prepoznavnost in ugled Slovenije kot edinstvene, pristne in z naravnimi danostmi bogate dežele, ki omogoča aktivna doživetja v stiku z neokrnjeno naravo. Poseben poudarek pri sodelovanjih je namenjen predstavitvi različnih možnosti aktivnega oddiha, produktov višje dodane vrednosti (kot so Slovenia Unique Experiences) ter ponudbi manj obiskanih destinacij.

Dobri znanec Slovenije

Baker je soavtor vodnika Slovenia, ki ga je Lonely Planet izdal leta 2013. FOTO: promocijsko gradivo

Mark Baker je junija v Sloveniji preživel teden dni, program je bil pripravljen v skladu s politiko založbe Lonely Planet, pri svojem delu pa pravzaprav ni imel omejitev. Baker je sicer Američan, svobodni novinar, potopisec in pisatelj, ki od leta 1991 živi v Pragi in piše za Lonely Planet, Frommer's, Fodor's, BBC World News, Wall Street Journal in Wanderlust ter dela kot strokovnjak za destinacije na evropskih rečnih križarjenjih za National Geographic Expeditions.

V prvi polovici svoje kariere je spremljal politiko in gospodarstvo, padec Berlinskega zidu in železne zavese pa ga je leta 1989 pripeljal v Evropo. In tu je tudi ostal. Po žametni revoluciji se je pridružil osebju The Prague Post, bil soavtor prve izdaje Fodorjeve Češkoslovaške in na koncu odprl prvo praško knjigarno v angleškem jeziku.

A junijski obisk nikakor ni bil njegov prvi prihod v Slovenijo, pravzaprav je o njej napisal že dve knjigi. Prva je izšla leta 2006 pri založbi Fodor's, in sicer vodnik po Hrvaški in Sloveniji s podnaslovom Doživite Hrvaško in Slovenijo kot domačin! Za Lonely Planet pa je soavtor vodnika Slovenia iz leta 2013. »Odkrijte živahno Ljubljano, potopite prste v modro vodo Blejskega jezera, pustite se očarati naravnim lepotam ...« priporoča.

Kot pravi Baker, teden dni v Sloveniji ni veliko časa, urnik pa je bil precej napolnjen. A ne pritožuje se, kljub temu da našo državo zelo dobro pozna – mimogrede, njegov najljubši kotiček je Bohinj –, je bil navdušen tudi nad novimi kraji. Obe strani sta zagotovili vsebino, pripravili program, njegova naloga je bila zgodba, pravi Baker, ki bi vsakemu turistu, ki prvič prihaja k nam, najprej priporočil železni repertoar: Bled, Postojnsko jamo, Piran, če bi imel več časa, pa potovanje proti vzhodu.

Baker pravi, da se je Slovenija v letih, odkar jo obiskuje, precej spremenila, in to na bolje. Posebno očarljiva se mu danes zdi Ljubljana in meni, da je turistična smer, ki jo ubiramo, prava.