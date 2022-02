Skriti biser na svetovnih lestvicah

Ljubljana, »mesto za radovedne in pustolovske duše«, je najboljši turistični cilj v Evropi za letošnje leto, na CNN že nekaj tednov beremo članke o lepotah Slovenije, zadnji jo opisuje celo kot pravljično, državo je na peto mesto med desetimi najboljšimi destinacijami na svetu razglasil vodnik Lonely Planet. To so le zadnje odmevnejše uvrstitve podalpske deželice, kakor ji radi rečemo, med turistične bisere in tem praviloma (vsaj v neepidemičnih časih) v večjem številu sledijo tudi turisti.

Na spletni strani European Best Destinations, ki je namenjena promociji kulture in turizma na stari celini, so Ljubljano leta 2021 že razglasili za najboljšo zeleno prestolnico, leto prej tudi za eno najbolj varnih božičnih destinacij v Evropi. Tokrat jo je strokovna žirija prvič uvrstila med dvajseterico najboljših turističnih ciljev in že takoj je dobila največ glasov. V tem izboru imajo namreč zadnjo besedo popotniki; letos jih je sodelovalo več kot pol milijona iz 182 držav, Ljubljana je dobila 75.600 glasov (drugouvrščena Marbella v Španiji, za primerjavo, okoli 61.000).

Večina glasov iz tujine

Koliko so lahko vplivali na izid, smo vprašali na Turizmu Ljubljana. Kot je odgovorila direktorica Petra Stušek, so po tem, ko so izvedeli, da je Ljubljana v finalu, resda začeli promocijo, a predvsem med domačini, na koncu pa je 92 odstotkov glasov prišlo iz tujine; dobra polovica iz Evrope, preostalo iz drugih držav, največ iz ZDA. »Tukaj se je obrestovalo naše dolgoletno vlaganje v promocijo v države zunaj Evrope. Po odzivih na družbenih medijih sodeč so za Ljubljano glasovali tako tisti, ki še niso bili tukaj in so samo sanjarili o obisku, kot tudi tisti, ki so jo že obiskali,« je povedala Petra Stušek.

Prvih deset Ljubljana, Slovenija

Marbella, Španija

Amiens, Francija

Plovdiv, Bolgarija

Leuven, Belgija

Oradea, Romunija

London, Združeno kraljestvo

Nijmegen, Nizozemska

Lahti, Finska

Istanbul, Turčija Vir: European Best Destinations

Največ o tem, kaj takšna uvrstitev pomeni, povedo podatki iz preteklih let. Ko je bil leta 2017 za evropsko destinacijo izbran portugalski Porto, so zaznali 17-odstotno rast turizma, kar 25 odstotkov več turistov so imeli po izboru v letu 2016 v hrvaškem Zadru, za 13 odstotkov več v francoskem Bordeauxu (2015).

V Zagrebu, ki so ga na omenjeni spletni strani tri leta zapored razglasili za mesto z najboljšo božično tržnico, so zabeležili več kot 40-odstotni porast turistov. »Zmaga prinese tudi intenzivno promocijo in izjemno medijsko pokritost,« so poudarili na Turizmu Ljubljana. V Bragi na Portugalskem, ki je bila razglašena za najboljšo destinacijo Evrope v letu 2021, so izračunali, da je vrednost medijskih objav v le dveh tednih dosegla dva milijona evrov.

Pred Brago so bili za evropsko destinacijo izbrani Colmar v Franciji (2020), Budimpešta na Madžarskem (2019) in Vroclav na Poljskem (2018).

Skoraj dva tisoč objav

Med destinacije leta 2022 je vso Slovenijo, ki jo pogosto še vedno opisujejo kot skriti biser, že uvrstil Lonely Planet, podobno kot lani Condé Nast Traveler, vse to so spremljale številne objave v medijih, več zapisov o lepotah in čudesih Slovenije smo, na primer, lahko v preteklih tednih prebirali tudi na spletni strani CNN, nazadnje o lepotah Julijskih Alp s »pravljičnim« Bledom v središču. Kot so povedali pri Slovenski turistični organizaciji, so lani gostili več kot dvesto tujih novinarjev in spletnih vplivnežev. V tujih medijih pa so v letu 2021 prešteli več kot 1920 objav v vrednosti, ocenjeni na okoli 50 milijonov evrov.