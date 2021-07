Spalniki se vračajo na železniške tire

Ustavitve javnega življenja so tudi železniške družbe prisilile k razmisleku o prihodnosti potovanj. FOTO: Niklas Halle'n/AFP

Počasi in bolj trajnostno

Številne družbe so spalnike že zdavnaj prodale, zdaj pa se v njih spet kaže potencial. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

​Napovedane povezave

Iz Ljubljane prav veliko možnosti ni ​Na spletni strani Slovenskih železnic je mogoče najti povezave z Avstrijo, Nemčijo, Švico, Češko, Srbijo, Italijo, Madžarsko, Turčijo, Hrvaško in tudi drugimi mesti, a med njimi ni nočnih vlakov. Izjema je vlak s spalnimi in ležalnimi vagoni, ki vozi iz Celja prek Maribora in Gradca do Züricha. Neposredno iz Ljubljane bo vozil od avgusta, a so sedeži večinoma že razprodani, smo izvedeli na informacijah. Vozovnice je treba kupiti na blagajni. Trenutno (poizvedovali smo za prihodnji teden) stane takšno potovanje do Züricha na sedežu 45 evrov, na ležalniku 70 evrov, v spalnem vagonu, ki ga delite s še enim sopotnikom, pa 140 evrov.

Že lep čas je znano, da so vlaki po Evropi – zlasti če upoštevamo nadležno čakanje na letališčih – hitrejši od letal, vsekakor pa udobnejši. V časih omejitev zaradi širjenja novega koronavirusa so dobili nov zagon zlasti spalniki, ki se vračajo na tire. V letu 2022 je tako po pisanju portala Lonely Planet mogoče pričakovati vlake spalnike, ki bodo povezali večja mesta, kot so Praga, Berlin in Amsterdam, še dve leti pozneje naj bi francosko zagonsko železniško podjetje mreži dodalo povezave med Parizom ter ducatom evropskih mest.Omenjeno francosko podjetje, ki si je nadelo romantično ime Midnight Trains (Polnočni vlaki), obljublja hotel na tirih – torej z vsem, kar pritiče tovrstni turistični ponudbi: zasebne sobe, restavracija in bar, zaradi česar naj bi bilo že samo potovanje do evropskih mest, kot so København, Rim ali Porto, posebno doživetje.​Ideja je zrasla iz osebnih izkušenj ustanoviteljev, med katerimi je podjetnik»Opazil sem, da ljudje okoli mene neradi letijo zaradi onesnaževanja. Poleg tega se moje dekle boji letenja, zato je vlak edini način za potovanja,« je dejal za Guardian. A je hitro spoznal tudi, da prav veliko izbire ni, pa še ta je omejena na pogosto precej zanemarjene vlake s skupnimi ležišči. »Ljudje si želijo zasebnosti. Spalnega prostora nočejo deliti s tujci. Prav tako si želijo varnosti in dobre postrežbe,« je razmišljal. Zato so se v zagonskem podjetju odločili ponuditi potovanja z vlakom, ki so ekvivalent približno uro in pol dolgim poletom z letali.​Njihovi načrti so še v začetni fazi, a niso osamljeni; v številnih državah so zaslutili potencial čedalje več ljudi, ki si želijo potovati počasi in bolj trajnostno. To je navsezadnje spodbudilo tudi francoske državne železnice, da so začele obujati vlake spalnike od Pariza do Azurne obale z vozovnicami za ceno, ki se začenja pri 29 evrih za dvanajsturno potovanje. V prihodnjih desetih letih bodo po napovedih k temu dodali še spalnike na deset drugih ciljev.​Prihodnje leto naj bi z vlakom spalnikom povezali tudi Berlin in Amsterdam ter Prago z Brusljem (prek Dresdna), Lvovom v Ukrajini in Przemyślom na Poljskem, če naštejemo le nekaj načrtov družbe RegioJet. Nočne vlake napovedujejo zasebna podjetja na Češkem, Nizozemskem in v Belgiji, partnerstvo za oživljanje takšne ponudbe pa so začele tudi državne železnice iz Nemčije, Avstrije in Švice. V razvoj naj bi vložile skoraj sedemsto milijonov evrov, partnerstvo pa so sklenile le nekaj let po tem, ko so nemške železnice prodale zadnji spalnik, češ da je neprofitabilen zaradi premajhnega števila potnikov. A medtem se je zgodila pandemija in vse bolj jasno je, da so ukrepi proti podnebnim spremembam nujni takoj.​Do decembra tako napovedujejo spalne vlake med Dunajem in Parizom (prek Münchna) ter Zürichom in Amsterdamom, leto pozneje med Zürichom in Rimom, še leto pozneje med Dunajem in Parizom ter Berlinom in Brusljem. Za leto 2024 omenjeno partnerstvo načrtuje še nočne vlake med Zürichom in Barcelono. Ločeno od omenjenih načrtov svoje predstavlja Švedska, in sicer nočne vlake, ki bodo povezovali švedska mesta s Hamburgom in Brusljem.Nizkocenovni nočni vlak je sicer Češko oziroma Prago že približal Hrvaški in Madžarski; zaživel je lani poleti in postal takoj hit, saj so že v prvih tednih prodali več kot 30.000 vozovnic. Njihove cene se začnejo že pri 22 evrih v eno smer.