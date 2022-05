Tretjina prebivalstva le na kratek oddih

Prebivalci Slovenije se po mednarodnih raziskavah praviloma uvrščajo med najbolj marljive narode, ugotavljajo pri Inštitutu Mediana, in temu pritrjujejo tudi podatki iz njihove ankete o počitniških navadah Slovencev. Kratek oddih do petih dni si je v zadnjem letu privoščilo slaba tretjina prebivalstva (31 odstotkov), daljši dopust pa skoraj polovica (49,4). Več kot četrtina vprašanih ali 27 odstotkov počitnic ni imelo.

Na Inštitutu Mediana so več kot 4000 sodelujočim v anketi postavili vprašanje, koliko časa so v zadnjih 12 mesecih preživeli na počitnicah, in tudi pri tem so bili Slovenci precej skromni. Med tistimi, ki so se v preteklem letu sploh odpravili na oddih, jih je več kot četrtina na dopustu preživela teden dni ali manj, petina dva tedna, 12 odstotkov tri tedne, le 13 odstotkov pa štiri tedne ali več.

Največ vprašanih (55 odstotkov) je za dopustovanje v enem letu porabilo od 250 do tisoč evrov, 12 odstotkov med tisoč in 1750 evri, desetina pa več kot 1750 evrov. Okoli pet odstotkov jih je porabilo od 1750 do 2500 evrov, približno toliko pa pa tudi več kot 2500 evrov, torej za približno dve povprečni plači.

Med najljubšimi počitniškimi dejavnostmi je ležanje na plaži. FOTO: Jure Eržen/Delo

Med najljubšimi počitniškimi dejavnostmi so anketirani največkrat omenili nastavljanje soncu na plaži – to je najbolj po volji kar 55 odstotkom sodelujočih. Drugo mesto si delita preživljanje časa z družino in ogled naravnih znamenitosti. Tretjina vprašanih pravi, da raziskujejo lastno državo – ta delež se je med epidemijo, verjetno tudi zaradi omejitev potovanj, povečal za skoraj osem odstotnih točk. Kot kaže anketa, pa so Slovenci, vsaj med dopusti, manj navdušeni nad usvajanjem novih znanj ali učenjem tujih jezikov. To je namreč kot odgovor izbralo manj kot pet odstotkov vprašanih.