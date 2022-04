Večina Slovencev bo med prvomajskimi prazniki doma

Med prvomajskimi prazniki se skoraj 60 odstotkov Slovencev ne bo odpravilo na oddih, slaba petina jih bo sicer vzela nekaj dni dopusta, a ga bodo preživeli doma. Desetina jih bo počitnice preživela v Sloveniji, 13 odstotkov v tujini v Evropi, en odstotek pa zunaj Evrope, je pokazala raziskava družbe Mediana.

»Medtem ko nas do prvomajskih praznikov loči še malo manj kot mesec dni, si ob relativno ugodnih epidemioloških pogojih hotelirji gotovo obetajo veliko število gostov. A podatki kažejo, da so to morda računi brez krčmarja,« so v današnjem sporočilu zapisali v Mediani.

Na oddih se med prvomajskimi prazniki ne bo odpravilo 59,6 odstotka anketiranih. Med tistimi, ki ga načrtujejo, jih bo 17,1 odstotka doma, 13 odstotkov jih bo počitnice preživelo v tujini v Evropi in 9,4 odstotka v Sloveniji, en odstotek pa jih bo počitnice preživelo v tujini zunaj Evrope.

Večina tistih, ki nameravajo počitnice preživeti v Sloveniji, se bo odpravila iskat sonce na slovensko obalo (22 odstotkov), v toplice oziroma terme (18 odstotkov) ali na Gorenjsko (14 odstotkov). Redkeje bodo počitnice preživeli v primorju, v hribih, v Prekmurju ali na dnevnih izletih. Približno desetina (12 odstotkov) se glede destinacije še odloča.

Med tistimi, ki se bodo na počitnice odpravili v tujino, jih največ pravi, da bodo počitniške dni preživeli na Hrvaškem. FOTO: Jure Eržen/Delo

Skoraj polovica tistih, ki bodo prvomajske praznike preživeli v tujini, je izbralo Hrvaško

Med tistimi, ki se bodo na počitnice odpravili v tujino, jih največ pravi, da bodo počitniške dni preživeli na Hrvaškem (46 odstotkov). Redkeje se bodo odpravili v druge države EU (19 odstotkov), med odgovori pa je izstopal tudi delež tistih, ki nameravajo počitnice preživeti v Italiji (11 odstotkov).

Iz EU bo potovalo približno desetina vprašanih, pri čemer odgovori nakazujejo, da bo večina počitnice preživela v državah južno od nas (Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora ipd.).

Mediana je raziskavo izvedla med 30. in 31. marcem z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 623 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji, so navedli.