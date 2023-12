Vplivnici odkrivali lepote Ljubljane

Dobrih idej za kratke izlete ni nikoli dovolj, zato vam tokrat predlagamo, da raziščete katero od ljubljanskih sosesk. Simpatične mestne soseske so nam enostavno dostopne tudi z mestnimi avtobusi. Prav ljubljanske »zelence« so si kot prevozno sredstvo izbrali TV-voditeljica in igralka Ula Furlan in vplivnica Nives Orešnik, ki ju je na odkrivanje skritih kotičkov povabila strastna popotnica in TV-voditeljica Mojca Mavec.

Ljubljanska Toskana

»Mojca mi je naročila naj s seboj prinesem košarico in svojo kartico Mastercard,« nam je povedala Ula Furlan, ki jo je Mojca Mavec odpeljala na potep po ljubljanskih Savljah, ki jim Mojca ljubkovalno pravi kar ljubljanska Toskana. Dekleti sta v središču mesta počakali na prvo štirinajstico, vstopili na avtobus in na validator prislonili vsaka svojo plačilno kartico Mastercard. Namreč Ljubljanski potniški promet (LPP) odslej omogoča novo storitev: plačevanje voženj s plačilno kartico Mastercard na mestnih in medkrajevnih avtobusih LPP.

Po dobrote ljubljanskih kmetij

Mojca Mavec in Ula Furlan sta se odpravili v ljubljanske Savlje. Foto Primož Bregar

Savlje, ki jih zgodovinski zapisi prvič omenjajo leta 1283, so bile nekoč znane tudi po številnih kmetijah, zato jim Mojca pravi kar »kulinarična destinacija Savlje«. Žal so se od več deset kmetij do danes ohranile le štiri in dve med njimi sta Ula in Mojca obiskali. Ulino košarico sta z različnimi dobrotami napolnili na kmetijah Avšič in Čerin.

Po končanem potepu smo Ulo Furlan vprašali, kaj ji je bilo najbolj všeč na potepu z Mojco. »Da sem spoznala en poseben del Ljubljane, napolnila hladilnik s svežo doma pridelano zelenjavo in sadjem, srečala konje, spoznala kuža Pazija, pozdravila krave, pomakala domač kruh v sveže bučno olje, stisnila roko pristnim ljudem in iz prve roke občudovala sadove njihovega dela,« sklene Ula.

Zakaj je avtobus dobra izbira za vožnjo po Ljubljani Ula Furlan: »Avtobus je dobra izbira v vseh pogledih. Izogneš se prometnim zamaškom in konicam, pa predprazničnemu in siceršnjemu prometnemu vrtiljaku, iskanju parkirnega prostora, pozabljivostim ob plačevanju ali podaljševanju parkirnine za avto. Fino je tudi človeški stik, poteze sopotnikov, stili, generacije, različne življenjske zgodbe, ki jih nosimo s seboj, in za nekaj trenutkov oziroma avtobusnih postaj živimo skupaj.« Nives Orešnik: »Ker se izogneš iskanju parkirišča, sploh v središču, avtobusi pa vozijo kar pogosto, predvsem na glavnih linijah. Ugoden in okolju prijazen način prevoza.«

Gremo na Barje

Podobno kot Ula je tudi Nives Orešnik od svoje »turistične vodičke« Mojce dobila navodilo, naj prinese s seboj kartico Mastercard in jo počaka na postajališču LPP v središču mesta. Počakali sta na avtobus številka 3, vstopili in vožnjo plačali s svojima karticama Mastercard ter se odpravili na ljubljansko Barje. Najprej sta se ustavili pri Plečnikovi mojstrovini, cerkvi sv. Mihaela v Črni vasi. Sledil je kratek sprehod po ljubljanskem Barju, ki so ga leta 2008 razglasili za krajinski park. Na njegovem območju so našli tudi najstarejše leseno kolo na svetu, ki je razstavljeno v ljubljanskem Mestnem muzeju.

Mojca in Nives sta med raziskovanjem ljubljanskega Barja posneli tudi nekaj sebkov. Foto Primož Bregar

Bali sredi Ljubljane

Svoj kratki potep sta dekleti končali v Nivesinem najljubšem kotičku mesta – Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, pred katerim je tudi postajališče LPP. Mojca ji med ogledom pove, da je ljubljanski botanični vrt, ki so ga ustanovili leta 1810, eden najstarejših v tem delu Evrope. Ob njegovi 200-letnici so mu dodali še tropski vrt, ki so ga razdelili po različnih celinah. Tako lahko tam na neki način doživimo med drugim Afriko, Azijo, Avstralijo, Ameriko ... »Vidiš, pa sva obiskala tudi Bali«, pravi Mojca Nives ob koncu njunega potepa.

Po končanem izletu smo Nives Orešnik vprašali, kaj jih je bilo najbolj všeč na potepu z Mojco. »Bil mi je popolnoma pisan na kožo, saj sta bili združeni arhitektura oziroma umetnost, ki me navdušuje, ter narava, v kateri zelo rada preživljam prosti čas.«

Če želite še kakšen dodaten namig za raziskovanje, vas vabimo, da si ogledate videa obeh mini popotovanj – Ulinega in Nivesinega –, na izlet pa se odpravite kar z avtobusom.Vožnjo na mestnih in medkrajevnih avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa lahko zdaj namreč plačate kar s svojo plačilno kartico Mastercard, zato bo pot zares preprosta.

