Z Goričkega naravnost v središče Zemlje

Pred kratkim je skrajni severovzhod naše dežele prizadel močan izbruh vulkana, ki je za vselej spremenil podobo Goričkega. Takšna trditev bi bila vsekakor pravilna, če izbruh vulkana, ki se je zgodil pred tremi milijoni let, vstavimo v celotno časovnico dobrih 4,5 milijarde let stare Zemlje.

V kraju Grad, na mestu, kjer je iz notranjosti našega planeta pred tremi milijoni let na površje bruhnila lava, so postavili Doživljajski park Vulkanija, kjer obiskovalce čaka potovanje v globino goričkega vulkana, skozi zgodovino Zemlje in po njenih geoloških značilnostih. Na tem potovanju jim je uspelo združiti zanimive znanstvene informacije in otroško predstavo, katere glavni lik je krtek Oli. Njegovo ime ni naključno.

Bruha že enajst let Konec avgusta je minilo enajst let od odprtja doživljajskega parka na Goričkem. To je turistična zgodba o uspehu, ki pa je bila zaradi požara decembra 2014 začasno prekinjena. Ogenj je park skoraj v celoti uničil, škoda pa je po takratnih ocenah preiskovalcev presegla dva milijona evrov.

Največji slovenski grad

Temačne globine so življenjski prostor krtka Olija. FOTO: Mitja Felc

Eden od ostankov zadnjega delujočega vulkana na naših tleh je tudi mineral olivin, od tod krtkovo ime. Tega sicer ni v takšnih količinah in velikostih, da bi z njim lahko kovali dobičke, so ga pa vpeli v zanimivo turistično zgodbo. In še eno precej bolj razširjeno kamnino jim je zapustila mati narava – bazaltni tuf. To je povsem vulkanska kamnina, ki so jo nekoč uporabljali pri gradnji. Še danes je na Goričkem nekaj starejših hiš, ki so povsem ali deloma grajene iz tega kamna. Tudi največji grad na Slovenskem z imenom Grad je zgrajen iz bazaltnega tufa. Star je 800 let in ima 365 sob. Tudi to ime menda ni naključje; govori se, da je graščak vsak dan v letu spal v drugi sobi. Do danes je grad Grad doživel številne dozidave, zaradi česar velja za najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem.

V neposredni okolici gradu je, tako so prepričani mnogi, več energijskih mest, prav tako je energetsko polje pred glavnim vhodom in pri izviru studenca ter na grajskem dvorišču.

Kamnino za gradnjo tega mogočnega objekta so dobivali v neposredni okolici. Še danes je v bližini Vulkanije na ogled manjši kamnolom, ki sicer že dolgo ni več delujoč in do katerega se je mogoče popeljati s turističnim vlakom. Vožnja se nadaljuje po panoramski poti in po slemenu nazaj. Od tam je lep pogled na krater nekdanjega vulkana, lepo se vidita grad in najvišji vrh Goričkega, Kugla. Pogled seže tudi v sosednjo državo, na avstrijski del vulkana, saj se je vulkanski izbruh zgodil prav nekje na današnji državni meji. Vlakec zapelje še malo naokoli po Goričkem, kjer med drugim izvemo tudi kakšno zanimivo anekdoto ...

»To je naša najuspešnejša kombinacija – ogled doživljajskega parka in panoramska vožnja s postankom v kamnolomu, kjer turisti iščejo kristale olivina,« pravi Danijela Krpič, direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad.

Avanturo si lahko podaljšate še s turističnim vlakom. FOTO: Mitja Felc

Geološki muzej Poleg Vulkanije je v ceno vštet ogled geološkega muzeja, ki predstavlja geologijo Goričkega, v njem je tudi Lednarjeva usnjarna, kar je prvotno hiša, zgrajena po drugi svetovni vojni, tudi bila. Za marsikoga je največje presenečenje to, da lahko v muzeju kar sam izdela vulkan.

Od velikega poka do danes

A če se vrnemo v Vulkanijo. Po uvodni predstavitvi je na vrsti potep po vesolju skozi VR-očala. Skozi padajočo lavo se prebijemo do Olija, ki postavi nekaj vprašanj. Za tiste, ki so pozorno poslušali, odgovori niso pretežki, predvsem pa so ključ za nadaljevanje v dvorano, kjer obiskovalci ob pomoči 3D-tehnike potujejo skozi zgodovino vesolja, vse od velikega poka. Prav tako lahko spoznajo, kaj se je v daljni in nekoliko bližnji preteklosti res dogajalo na ozemlju današnjega Goričkega, kako je bruhal vulkan v okolici Gradu, kakšni trobčarji so lomastili tam naokoli, kaj je prinesla ledena doba in kakšna je raznovrstnost tega območja danes.

Nekdanji kamnolom bazaltnega tufa FOTO: Mitja Felc

Po podzemnih rovih se v nekaj korakih sprehodimo tudi do najhitrejšega tovornega dvigala na svetu. Le nekaj sekund traja, da se spustimo šest kilometrov v središče Zemlje. Natančneje: 6003 metre globoko. Če vožnja z dvigalom traja res kratek čas, pa je naslednja že daljša, kakšnih deset minut se s podzemnim vlakom, ki ga usmerja krtek Oli, mimo raznih ovir (skozi 3D-pogled) dvigujemo nazaj na površje Zemlje. Naravnost v Vulkanijo.