Adam Driver: Spet je spletna senzacija št. 1

Očaranost nad močnim, lepo grajenim moškim telesom sega že v antični čas. Priznani 38-letni ameriški igralec Adam Driver iz Vojne zvezd in Hiše Gucci spet vzbuja obilo pozornosti z mišičasto podobo v oglasu za dišavo Hero Burberry. Pri tej modni hiši še naprej stavijo na zmagovalnega konja, dobesedno, saj so že lani ob istem času na televizijske programe poslali video, v katerem filmski umetnik zgoraj brez in bosopet teče po plaži proti morskim valovom v družbi veličastnega karamelnega konja.

Med plavanjem se združita v mitološko bitje – kentavra. »Prišel je novi val sodobnega junaštva. Sprejmi to, kar zares si,« sporoča letošnja kampanja, ki zvesto sledi lanskoletni. Oglas je znova režiral Jonathan Glazer, znan po glasbenem videospotu Virtual Insanity skupine Jamiroquai.

Feministični utrinek desetletja

Prav zaradi nenavadne, erotično obarvane preobrazbe, ki vodi v pol človeka, pol konja, je hollywoodski ljubljenec z izklesanim torzom ponovno postal poletna spletna senzacija. Po pisanju CNN si je v zadnjem tednu prislužil prvo mesto med vsemi oblečenimi oziroma napol slečenimi slavnimi Zemljani.

Feministični krogi so posebej veseli nove vroče teme pogovorov, ko je tudi slaven in uspešen moški izpostavljen kot spolni objekt; za protiutež ponujajo med spletnimi sledilci malo manj zanimiv nedavni dogodek, ko je 24-letna angleška nogometašica Chloe Kelly ob zmagovalnem zadetku presrečna s sebe strgala majico in razkrila športni nedrček blagovne znamke Nike ter svoj mišičasti trebuh; to naj bi bil feministični utrinek desetletja. Po besedah športne novinarke Lucy Ward ni šlo za seksualno konotacijo ali šov, temveč golo veselje športnice zaradi njenega uspeha in moči.