Mamie Mitchell, nadzornica scenarija filma Rja, med snemanjem katerega se je pred mesecem dni zgodila tragična nesreča, v kateri je umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins, je te dni poskrbela za preobrat v tragični zgodbi. Prek odvetnice Glorie Allred je vložila tožbo proti igralcu in producentu filma Alecu Bald­winu in še proti nekaterim drugim članom produkcijske ekipe, ker je prepričana, da se je nesreča zgodila zaradi Baldwinove malomarnosti.

»Alec Baldwin se je na snemanju šel rusko ruleto, ko je streljal s pištolo, ki je ni prej preveril in je tudi ni dal preveriti orožarju v ekipi,« je na četrtkovi tiskovni konferenci dejala odvetnica. »Igralec bi moral domnevati, da so v pištoli pravi naboji, dokler mu tega suma nekdo s prikazom ali preverjanjem ne bi ovrgel,« je zapisano v tožbi.

Tožbo je Mamie Mitchell vložila tudi proti producentski družbi Rust Movie Productions, orožarki Hannah Gutierrez Reed, asistentu režije Davidu Hallsu in še proti nekaterim drugim članom ekipe, ker »niso upoštevali postopkov filmske industrije in so tako ustvarili okolje, v katerem so bile poškodbe in smrt več kot le možnost«.

Orožje je bilo brez nadzora

Orožarki Hannah Gutierrez Reed je v tožbi očitala, da je dovolila, da je pištola pred snemanjem ostala na prostem nenadzorovana. Njeni zagovorniki so zatrdili, da se je tragedija zgodila zaradi sabotaže, saj naj bi nekdo v škatlo z nepravimi dal prave naboje. Toda dokazov za sabotažo do zdaj niso našli in predložili. Orožarka je sicer, podobno kot drugi člani ekipe skupaj z Alecom Baldwinom, razrvana in užaloščena ter sodeluje s preiskovalnimi organi, so zatrdili zagovorniki.

Mamie Mitchell od vseh toženih zahteva odškodnino, ker je bila zaradi tragičnega dogodka »pretresena, travmatizirana ter je utrpela fizične in psihične posledice zaradi vsega, kar je videla, slišala in doživela na kraju nesreče, kjer je bila tudi ona v nevarnosti, da jo zadene krogla«. Sama zaradi pretresenosti od nesreče ni več sposobna delati.

S tožbo se je pridružila vodji ekipe svetlobnih tehnikov pri tem filmu Sergeyu Svetnoyu, ki je podobno tožbo z zahtevkom za odškodnino vložil že prejšnji teden. Alec Baldwin obeh tožb še ni komentiral, ker mora po nasvetu odvetnikov v času kazenske preiskave molčati o preiskavi.