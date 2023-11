Preobrazba Anje Jenko: »Končno ga s ponosom pokažem!«

Nasmeh in oči so prva stvar, ki jo opazimo, ko nekoga prvič spoznamo, zato sta najpomembnejša za ustvarjanje dobrih prvih vtisov. Z željo po popolnem nasmehu pa večkrat iščemo rešitev čez mejo, predvsem zaradi zastarele splošne miselnosti, da bodo bolje uredili v tujini. A se lahko še kako opečemo.

Eno takšnih izkušenj je imela tudi naša Anja Jenko, znana osebnost, modna ikona in vplivnica.

Poškodovan nasmeh

Anja si je, kot mnogi, želela popoln nasmeh, s katerim bi se počutila res samozavestno. Ker doma takrat ni našla ponudnika, je odpotovala v tujino, misleč, da gre pri zobnih luskah za hiter postopek, ki ga lahko opravi v zgolj nekaj dneh. A se je žal vrnila z zobnimi luskami, ki so bile daleč od pričakovanj, in povrhu vsega še z resnimi težavami z dlesnimi. Ne le, da zobne luske niso bile visoko estetske in naravne, tudi njene dlesni so bile zaradi nepravilno opravljenega posega vijoličaste, poškodovane in krvaveče.

Lep in zdrav nasmeh ne nastane v nekaj urah

Zobne luske so ena izmed najboljših estetskih rešitev za dosego popolnega nasmeha, vendar pa je pri tem ključno, da se pred izbiro ponudnika seznanimo z vsemi informacijami o posegu. Vsak ponudnik se namreč ne more pohvaliti z visokokakovostno storitvijo, ki pa je nujna, da je novi nasmeh zdrav in naraven. Storitev, ki upošteva dolgoročno zdravje in zadosten čas, ki ga zahteva kakovostna izvedba.

Celostna rešitev za zdrav in naraven nasmeh

Izkušnja Anje Jenko je dokaz, da pri estetskem zobozdravstvu ne gre le za polepšanje zob. Gre za kompleksen postopek, ki zahteva celovito razumevanje zdravja, anatomije in estetike. Na srečo je prišla v stik z Lotus dentalnim centrom, kjer je to standard in kjer je doživela popolnoma drugačno izkušnjo.

»Ko je Anja prišla k nam, smo vedeli, da moramo najprej rešiti osnovne zdravstvene težave. Naš prvi korak je bilo zdravljenje dlesni z zobnim laserjem, saj so bile vijoličaste, otekle in vidno poškodovane. Obstoječe zobne luske smo odstranili, saj so zaradi nepravilne postavitve pritiskale na njene dlesni,« je pojasnil Marko Novak, dr. dent. med., soustanovitelj in direktor Lotus dentalnega centra.

V Lotus dentalnem centru prisegajo na holističen pristop. FOTO: Lotus

Popolna estetska preobrazba

Po tem, ko so obnovili zdravje Anjinih dlesni, so se lotili estetske preobrazbe. Anja je želela bel nasmeh, ki pa kljub svoji svetlosti ni videti umetno. »Izdelali smo 10 visokokakovostnih, porcelanskih, naravnih, sijočih in belih zobnih lusk, zaradi katere njena preobrazba ni bila le fizična, temveč tudi zdravstvena in predvsem čustvena. Danes se Anja smeji s ponosom in samozavestno,« dodaja dr. Novak. Njena zgodba pa ni le zgodba o reševanju nasmeha, temveč tudi o povrnitvi zaupanja v strokovno zobozdravstveno oskrbo.

»Tako kot mnogi sem tudi jaz sanjala o čudovitem belem nasmehu. Po slabi izkušnji z luskami v tujini sem se počutila grozno, ker sem imela dlesni čisto otečene in boleče, moj nasmeh pa sploh ni bil takšen, kot sem pričakovala. Zelo sem vesela, da sem prišla v stik z Lotusom, kjer je bila izkušnja čisto druga. Dr. Marko je res super, razumel je vse moje želje in všeč mi je, da dajo poudarek napredni tehnologiji in najvišji kakovosti, ker sem si želela čudovit nasmeh, ki ga s ponosom pokažem. In končni rezultat je še boljši, kot sem pričakovala,« je svojo čustveno izkušnjo razkrila Anja Jenko.

»Ne samo da so mi pozdravili dlesni in sem se znebila bolečine, ampak sem končno dobila tako lepe, bele zobe. Najboljši del pa je, da je občutek, kot da so res moji, pa še čisto naravno so videti.«

Anja si je, kot mnogi, želela popoln nasmeh, s katerim bi se počutila res samozavestno. FOTO: Lotus

Ni vredno tveganja, ki nas lahko stane zdravje in nasmeh

Čeprav je včasih mikavno, da se za ponudnika dentalnih storitev odločimo na podlagi všečnosti, lokacije ali cene, Anjina izkušnja poudarja pomembnost strokovnosti, izkušenj in pravega pristopa. V Lotus dentalnem centru prisegajo na holističen pristop, ki skrbi za zdravje celotne ustne votline, vseh zob od korenine do krone, ter najvišjo kakovost zobozdravstvene oskrbe, zaradi katere boste njihov center zapustili tako z lepim kot tudi zdravim nasmehom.

Postopek vrnitve k sijočemu nasmehu po najvišjih standardih Odstranitev obstoječih zobnih lusk, ki so zaradi nepravilne postavitve pritiskale na dlesni in jih poškodovale. Lasersko zdravljenje dlesni, ki je v primerjavi z drugimi metodami zdravljenja manj boleče, manj invazivno in bolj učinkovito. Izdelava začasnih zobnih lusk, ki so nameščene v času regeneracije dlesni (v Anjinem primeru zaradi obsega poškodb pribl. 3 mesece). Izbira barve in oblike zobnih lusk, pri čemer je ključnega pomena, da se končni izdelek sklada z vašimi obraznimi potezami in željami. Izdelava končnih porcelanskih, visokokakovostnih zobnih lusk, pri čemer je primarni cilj naraven videz.

Anja je želela bel nasmeh, ki pa kljub svoji svetlosti ni videti umetno. FOTO: Lotus

Zakaj torej po zobne luske v Lotus dentalni center? Holističen pristop – vedo, da sta pomembna tako zdravje kot estetika zob. Individualna obravnava – za vas si vzamejo čas in ne hitijo. Verjamejo, da je vsak nasmeh dragocen in vsaka zgodba edinstvena. Strokovnost – imajo izkušnje z veliko primeri estetske preobrazbe nasmeha z zobnimi luskami. Najboljša kakovost – nikoli ne ubirajo bližnjic. Uporabljajo najboljše materiale in najsodobnejše rešitve. Poudarjajo naraven videz – verjamejo v bel, svetleč nasmeh, ki pa je hkrati naravnega videza.

Če razmišljate o estetiki svojih zob, vas Lotus vabi na prvi brezplačni pregled.

V sproščenem okolju se boste udobno namestili in med individualnim posvetom s prijaznim strokovnjakom prišli do personaliziranega načrta zdravljenja.

V Lotusu je vsak nasmeh sprejet in v varnih rokah.

