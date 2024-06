Maj se je izkazal kot dober mesec za delnice

Inflacija je tudi maja ostala visoka v številnih gospodarstvih, čeprav so se cene energentov nekoliko stabilizirale. ECB je v svojih projekcijah za leto 2024 znižala pričakovano inflacijo na 2,3 odstotka, kar odraža predvsem nižje prispevke energijskih cen. Kljub temu so cene hrane in drugih osnovnih dobrin še vedno pod pritiskom.

Maj 2024 je bil mesec pozitivnih gibanj na delniških trgih, z rastjo glavnih indeksov in stabilnimi gospodarskimi podatki. Kljub geopolitičnim napetostim so vlagatelji ostali optimistični, kar je bilo podprto z dobrimi poslovnimi rezultati in umirjanjem inflacije. Cene ključnih surovin, kot so nafta, baker in zlato, so odražale te trende, pri čemer sta slednji ostali visoki.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Maj 2024 je bil mesec pozitivnih gibanj na delniških trgih, z rastjo glavnih indeksov in stabilnimi gospodarskimi podatki. Kljub geopolitičnim napetostim so vlagatelji ostali optimistični, kar je bilo podprto z dobrimi poslovnimi rezultati in umirjanjem inflacije. Cene ključnih surovin, kot so nafta, baker in zlato, so odražale te trende, pri čemer sta slednji ostali visoki.

Ameriška centralna banka (Fed) je na svojih sestankih 30. aprila in 1. maja ohranila ključno obrestno mero v razponu od pet do 5,25 odstotka. Podobno je Evropska centralna banka (ECB) ohranila svojo obrestno mero za operacije refinanciranja na 4,50 odstotka, obrestno mero za mejno posojanje na 4,75 odstotka in obrestno mero za depozite na štirih odstotkih. Ta odločitev odraža zavezanost stabilnosti in podpori gospodarski rasti ob obvladovanju inflacijskih pritiskov. Vendar pa v tem tednu pričakujemo, da bo ECB znižala vse temeljne obrestne mere za 25 bazičnih točk, kar bo pozitivno učinkovalo na delniške trge.

Inflacija počasi upada

Inflacija je tudi maja ostala visoka v številnih gospodarstvih, čeprav so se cene energentov nekoliko stabilizirale. ECB je v svojih projekcijah za leto 2024 znižala pričakovano inflacijo na 2,3 odstotka, kar odraža predvsem nižje prispevke energijskih cen. Kljub temu so cene hrane in drugih osnovnih dobrin še vedno pod pritiskom.

Delniški trgi so v maju doživeli rast. S&P 500 je v maju, preračunano v evre, pridobil približno 2,1 odstotka, medtem ko je Nasdaq Composite zrasel za pet odstotkov. Pozitivno razpoloženje med vlagatelji je bilo podprto s stabilnimi gospodarskimi podatki in dobrimi poslovnimi rezultati, zlasti v tehnološkem sektorju.

INFOGRAFIKA: Delo

Dodobra so se povišale cene bakra, ta rast je posledica povečane proizvodnje na Kitajskem in omejene ponudbe. Cene nafte so v maju doživele nekaj volatilnosti, brent se je gibal okoli 80 do 83 dolarjev za sod. Cena zlata je maja dosegla visoke vrednosti, 2413,80 dolarja za unčo. Investitorji so iskali zatočišče zaradi negotovosti na finančnih trgih in pričakovanj glede dolgoročne stabilnosti vrednosti.

Pestro na domačem trgu

Tudi na domačem delniškem trgu je bil prejšnji mesec pester. Skupina NLB je dosegla rast in pokazala pripravljenost za izkoriščanje priložnosti v regionalnem gospodarstvu. Za leto 2024 načrtuje prihodke 1,2 milijarde evrov in čisti dobiček 500 milijonov evrov ob trenutni ceni delnice 117,5 evra. Napoveduje podvojitev obsega poslovanja do leta 2030. Letos izplačuje dividende v višini 11 evrov na delnico.

Krka je povečala dobiček, dividende in vrednost delnic. Tržna kapitalizacija je narasla, tečaj delnice je 31. marca znašal 128,50 evra, 17 odstotkov več kot konec leta 2023. Družba je nizko zadolžena in visoko likvidna, z donosnostjo kapitala (ROE) 17,7 in donosnostjo sredstev (ROA) 14,1 odstotka. V prvem četrtletju je ustvarila 486,1 milijona evrov prihodkov, šest odstotkov več kot lani, z dobičkom pred davkom 118,6 milijona evrov (11 odstotkov več). Sava Re je v prvem kvartalu 2024 dosegla 18,4-odstotno rast poslovanja na 307,8 milijona evrov. Čisti poslovni izid je dosegel 29,8 milijona evrov, 48,3 odstotka več kot lani. Glede na poslovne rezultate prvega kvartala ostajajo delnice NLB, Save Re in Krke na Ljubljanski borzi atraktivne.