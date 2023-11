Babica med najbolj vplivnimi ženskami

»Ne prenašam diskriminacije in prepričana sem, da ne sme nihče utišati ljudi, ki protestirajo,« pravi 92-letna Licia Fertz, ki navdihuje ženske v Italiji. Poznajo jo kot Nonno Licio in ima na tisoče mladih in starih sledilcev na instagramu. »Mojim sledilcem rečem kar moji dragi vnuki,« se pohvali.

BBC jo je letos uvrstil na svojo lestvico stotih najbolj vplivnih žensk na svetu, na njej sta se na primer znašli tudi Michelle Obama in Amal Clooney. Nonna Licia uživa v svoji slavi. Za revijo Rolling Stone je pozirala gola, objavlja fotografije, na katerih žanje konopljo, saj se bori za njeno legalizacijo. In ne samo to, v katoliški Italiji, kjer so istospolne zakonske zveze še vedno prepovedane, se glasno bori tudi za pravice LGBT, proti nasilju nad ženskam in za pravice starejših. Glasno zahteva, da morajo tudi ženske imeti pravico, da postanejo papežinje. Na instagramu rada objavlja fotografije, na katerih se sonči zgoraj brez, kuha dobro italijansko hrano ali pa pozira v elegantnih oblekah. Ni dolgo tega, ko je objavila fotografijo, na kateri je oblečena v papežinjo. »Dokler ženske ne smejo zasesti prestola v Vatikanu, ne bomo enakopravne,« je napisala.

Odraščala je v Trstu, kasneje pa sta se z možem preselila v mestece v bližini Rima, kjer je delala kot medicinska sestra. Njena hči Marina je pri 28 letih umrla zaradi kapi, z možem sta vzgojila njenega sina, ki je zdaj star 38 let in babico obožuje. Prav njen vnuk ureja babičina družbena omrežja, in ker se ukvarja z marketingom, mu je jasno, kako vzbuditi pozornost. »Ljudje mislijo, da morajo stari ljudje pristati v domu za ostarele, da ne morejo več potovati in raziskovati, se učiti in uživati, moja babica dokazuje, da to ne drži.« Njen mož je po dolgi bolezni umrl leta 2017, in kot rada pove, je bil ljubezen njenega življenja.

Nonna Licia prizna, da je na družbenih omrežjih zato, ker bi rada ustvarila »največjo italijansko skupnost pozitivnega staranja, ki bi se razširila po vsem svetu, kajti starost ni bolezen in lepota ženske se ne pokvari kot jogurt. Všeč sem si tudi s svojimi gubami.« In še njeni trije nasveti za dolgo življenje: imej se rad, potuj in uživaj življenje – ter veliko dobrega seksa.