Baldoni toži časopis, ki je poročal o dogajanju na snemanju filma

Blake Lively in Justin Baldoni sta vložila konkurenčni tožbi, s katerima zaostrujeta bitko obtožb o tem, kaj se je dogajalo na snemanju njunega filma Konča se z nama (It Ends With Us), navaja BBC. Blake Lively je v torek v New Yorku vložila tožbo proti igralcu in njegovi oglaševalski ekipi – očita jim spolno nadlegovanje na snemanju filma in načrtno uničevanje njenega ugleda.

Baldoni pa je medtem vložil tožbo proti časopisu The New York Times, ki je prvi poročal o pravni pritožbi Livelyjeve, in novinarje obtožil, da so sodelovali z igralko, da bi škodovali njegovemu ugledu, in ignorirali dokaze, ki so nasprotovali njenim trditvam. V tožbi Baldoni trdi, da je časopis objavil članek »poln netočnosti«, poroča CNN. Časopis je njegove obtožbe zanikal in dejal, da so o njihovi prvotni zgodbi »skrbno in odgovorno poročali«. Dodali so, da so zgodbo sestavili na podlagi prebranih in pregledanih več tisoč izvirnih dokumentov. Pravna zadeva Livelyjeve vključuje številne iste obtožbe, ki so se pojavile v njeni pritožbi za državljanske pravice, pogosto predhodnici tožbe, ki je bila vložena decembra v Kaliforniji.

Decembra je o dogajanju na snemanju in pritožbi igralke prvi poročal New York Times, ki je objavil članek »We Can Bury Anyone« (Lahko pokopljemo vsakogar), ki je vseboval tudi vsebino pritožbe, ki običajno ostane zaupna. Baldoni po navedbah CNN od časopisa zahteva 250 milijonov ameriških zelencev kot odškodnino za »duševne bolečine in trpljenje« in »izgubljeni zaslužek«. Baldoni v tožbi trdi, da se je Times oprl na »izbrana« in spremenjena sporočila, »izvzeta iz potrebnega konteksta in namerno spremenjena z namenom zavajanja«.

Baldonijevi odvetniki so za medije v minulih tednih povedali, da so obtožbe igralke Blake Lively »kategorično neresnične« in da so najeli kriznega menedžerja, ker jim je zagrozila, da bo preprečila snemanje filma, če njene zahteve ne bodo izpolnjene.

Film Konča se z nama je izšel lani poleti in v njem Blake Lively igra žensko v razmerju z očarljivim, vendar nasilnim fantom, ki ga igra Baldoni. Film je bil posnet po knjižni uspešnici Colleen Hoover. 45-letna avtorica je dejala, da je bil njen navdih nasilje v družini, ki ga je doživljala njena mati.