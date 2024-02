Britanski kralj z zahvalo za podporo po diagnozi raka

Britanski kralj Karel III. se je v soboto v prvi izjavi za javnost po diagnozi raka zahvalil za vsa sporočila podpore in lepe želje v zadnjih dneh. »Kot vedo vsi, ki jih je prizadel rak, so takšne prijazne misli največja tolažba in spodbuda,« je zapisal. 75-letni monarh se je danes prvič po diagnozi pojavil v javnosti, ko se je udeležil maše.

V sporočilu, objavljenem na spletni strani Buckinghamske palače in na družbenem omrežju X, je Karel III. v soboto še zapisal, da je enako spodbudno tudi slišati, kako je razkritje njegove diagnoze pripomoglo k boljšemu razumevanju bolezni.

Izpostavil je tudi delo organizacij, ki podpirajo bolnike z rakom, in njihove družine v Združenem kraljestvu in po svetu. »Moje vseživljenjsko občudovanje njihove neutrudne skrbi in predanosti je zaradi moje osebne izkušnje še toliko večje,« je dodal kralj in se podpisal kot Charles R.

Monarh se je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij prvič pojavil v javnosti, odkar so mu postavili diagnozo. Udeležil se je nedeljske maše v cerkvi na svoji podeželski rezidenci Sandringham na vzhodu Anglije, kjer trenutno biva. V cerkev je vstopil v spremstvu svoje soproge kraljice Camille in ob tem pomahal predstavnikom medijev.

Buckinghamska palača je v ponedeljek sporočila, da so Karlu III. diagnosticirali raka, da je začel zdravljenje in si vzel premor od javnih dolžnosti. Vrste raka niso navedli, so pa sporočili, da ne gre za raka prostate.

Britanskemu kralju so rakavo obolenje odkrili med operacijo prostate konec januarja.