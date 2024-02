Britanski kralj se zaradi raka umika iz javnega življenja

V Združenem kraljestvu je danes zvečer, le teden dni potem, ko so britanskega kralja Karla III. odpustili iz londonske bolnišnice po posegu zaradi benignega povečanja prostate, odjeknila vest, da ima njihov monarh raka. Vrste raka sicer ni niso razkrili niti stopnje njegovega razvoja. »Njegovo veličanstvo je danes začelo redno zdravljenje, v tem času so mu zdravniki svetovali, da odloži javne dolžnosti. V tem času bo njegovo veličanstvo naprej opravljalo državne posle in uradno dokumentacijo kot običajno,« je sporočila Buckinghamska palača.

V nadaljevanju sporočila so zapisali še, da je kralj hvaležen svoji zdravniški ekipi za hitro posredovanje, da glede zdravljenja ostaja popolnoma pozitiven in se veseli, da se bo čim prej v polnosti vrnil v javno službo. »Njegovo veličanstvo se je odločilo deliti svojo diagnozo, da bi preprečilo špekulacije, in v upanju, da bo javnosti pomagalo razumeti vse tiste po svetu, ki jih je prizadel rak,« je bilo glavno sporočilo vesti.

Njihove misli so s kraljem

Nanjo so se takoj začeli vrstiti odzivi. Britanski premier Rishi Sunak, s katerim se bo kralj še naprej vsak teden srečeval, je sporočil: »Njegovemu veličanstvu želim popolno in hitro okrevanje. Ne dvomim, da se bo kmalu vrnil k polnim močem in vem, da mu vsa država želi vse dobro.« Tudi vodja laburistične stranke Keir Starmer je v imenu opozicijske stranke kralju zaželel kar najboljše okrevanje: »Veselimo se, da bo kmalu spet zdrav.« Londonski župan Sadiq Khan je v imenu Londončanov njegovemu veličanstvu zaželel hitro in popolno okrevanje. »Veselim se njegove ozdravitve, kakor hitro bo mogoča.«

Buckinghamska palača je danes objavila, da ima kralj raka. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Prva premierka Severne Irske Sinn Fein je izrazila, da ji je zelo žal za bolezen kralja Karla, da mu želi vse dobro pri zdravljenju ter popolno in hitro okrevanje. Izrazi sočutja so prišli tudi z druge strani Atlantika. Administracija Joeja Bidna je sporočila: »Naše misli so s kraljem ... in njegovo družino. To je zelo žalostna novica.«

Po objavi pa se je oglasil tudi Karlov mlajši sin princ Harry, ki živi z družino v Kaliforniji, in sporočil, da je o diagnozi govoril z očetom. V prihodnjih dneh naj bi po poročanju BBC odpotoval k očetu v Združeno kraljestvo.

Doslej le poškodbe pri polu in smučanju

Karel III., ki je po smrti svoje matere, kraljice Elizabete II., postal kralj 8. septembra predlani in je bil za kralja Združenega kraljestva okronan 6. maja lani, je bil na splošno dobrega zdravja, razen poškodb pri polu in smučanju.

Ozaveščanje o prostati Že z objavo diagnoze o benignem povečanju prostate je kralj hotel spodbuditi druge moške, ki opažajo podobne simptome, k obisku svojega zdravnika. Poteza je bila uspešna, saj se je število iskanj s ključnima besedama povečana prostata na spletni strani britanskega javnega zdravstvenega sistema (NHS) v zgolj enem dnevu po objavi povečalo za 100 odstotkov. Podobno je poročala britanska dobrodelna organizacija za pomoč bolnikom z rakom na prostati.

Zdi se, da je ob vseh mankajočih članih kraljeve družine trenutno še najbolj viden obraz kraljevine kraljica Camilla. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Se je pa poleg njega iz javnosti zaradi nedavne skoraj istočasne hospitalizacije umaknila 42-letna valižanska princesa Kate, ki je prestala abdominalno operacijo. Teden dni je že doma, a naj javnih dolžnosti ne bi opravljala do konca marca. Zaradi skrbi za njune tri otroke je načrtovane obveznosti začno prav tako prekinil njen mož, prestolonaslednik princ William, a naj bi se k dolžnostim vrnil že ta teden. Kralja je bilo sicer mogoče nazadnje v javnosti videti v nedeljo, ko se je udeležil maše v Sandringhamu; takrat je tudi pomahal množicam. A zdi se, da je ob vsem dogajanju kraljica Camilla, 76-letna Karlova žena, zdaj najbolj viden obraz kraljevine.

Kot poroča BBC, bodo kralja med zdravljenjem nadomeščali drugi ožji člani kraljeve družine, po posebnem ustavnem mehanizmu za takšne primere, se lahko imenujejo tako imenovani državni svetovalci, ki nadomeščajo monarha, trenutno so to lahko kraljica Camilla, princ William, princesa Ana in princ Edward.