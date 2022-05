Domnevni nadlegovalec proti nadlegovanju

V za dve Sloveniji in pol veliki srednjeameriški državi s petimi milijoni prebivalcev je konec tedna zaprisegel novi predsednik. Na to mesto se je povzpel po izobrazbi ekonomist, nekdanji uslužbenec Svetovne banke in do zdaj kostariški finančni minister Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles. Čeprav 60-letnega politika spremljajo obtožbe o spolnem nadlegovanju, je v nedeljo na prisegi napovedal, da bosta njegovi najpomembnejši nalogi okrepitev gospodarstva in boj proti spolnemu nadlegovanju žensk.

»Ne bomo tolerirali nadlegovanja, ki ga ženske doživljajo vsak dan na vseh področjih. Ne moremo dovoliti, da je naše ženske strah hodi same po ulicah, da jih je strah v njihovih lastnih domovih, na delu, v parku, na koncertu,« je po zaprisegi v govoru parlamentu rohnel Rodrigo Chavez, zunaj pa so odmevali protesti članic feminističnih organizacij proti novemu predsedniku. Kostarika ima sicer predsedniški sistem, v katerem je predsednik hkrati premier in vodi vlado, torej ima veliko moč.

V parlamentu je novi predsednik rohnel proti nadlegovanju žensk, zunaj pa so članice feminističnih organizacij, ogorčene zaradi njegovih domnevnih nadlegovanj žensk, nosile plakat z grožnjo, da »korakajo za zaščito vseh naših pravic«. FOTO: Randall Campos/AFP

V Združenih državah Amerike izšolani Chavez, ki ima iz dveh zakonov eno hčer, se je že pred doktoratom iz ekonomije na državni univerzi v Ohiu zaposlil v Svetovni banki in tam delal več desetletij. Leta 2019 se je upokojil kot uslužbenec ene najpomembnejših finančnih ustanov, ker je v domovini sprejel mesto finančnega ministra. Takrat je povedal, da se je ni odločil za zamrznitev delovnega mesta v banki, ker bi se lahko kot uslužbenec »na čakanju« in minister države ujel v nasprotje interesov. Čeprav je predsednik socialdemokratske napredne stranke – kljub imenu gre za desno usmerjeno organizacijo – velja za politika, ki ni član politične elite. V aprilski drugi krog po februarskem prvem krogu predsedniških volitev se je uvrstil z velikim zaostankom za kandidatom največje parlamentarne stranke, socialdemokratske Stranke nacionalne osvoboditve. Zato je bila njegova tesna zmaga v drugem krogu precejšnje presenečenje.

Zaprisege se je Rodrigo Chavez, udeležil z (drugo) ženo Signe Zeicate. FOTO: Mayela López/Reuters

Obtožbe o njegovem spolnem nadlegovanju žensk segajo v čas, ko je Chavez delal na Svetovni banki. V preiskavi so ugotovili, da je v letih od 2008 do 2013 številnim bančnim uslužbenkam dajal neprimerne pripombe o njihovem videzu, namigoval na spolnost in jih osvajal. Chavez se je branil, da je šlo za šale, ki so jih sodelavke zaradi kulturnih razlik narobe razumele. Vendar stvar najbrž ni bila tako nedolžna. Ko so leta 2021 objavili izsledke preiskave, so se namreč pojavile govorice, da je Chavez že dolgo prej vedel, kaj ga čaka, in je bila njegova upokojitev ter vrnitev v Kostariko prejkone izhod v sili.

Vodenje države prevzema v ne najbolj prijetnih okoliščinah. Kostarika je za srednjeameriške razmere sicer uspešna in stabilna država – leta 1949 so po kratki državljanski vojni celo ukinili vojsko in za red ter varnost države od takrat skrbi žandarmerija –, vendar jo je pandemija covida-19 pahnila v gospodarske težave. Tudi zaradi zaustavitve zelo pomembnega turizma dohodki prebivalcev padajo, skoraj četrtina jih živi v revščini, brezposelnost je pri 14 odstotkih, javni dolg je vse višji, korupcija v javnem sektorju pa je menda vse bolj razširjena. »Če politiki še enkrat spodleti, lahko naša država razpade. Hiše ne bomo samo počistili. Zgradili jo bomo na novo!« nove čase za domovino odločno napoveduje novi predsednik.