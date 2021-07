Fauci: Premikamo se v napačno smer

Največji ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni dr. Anthony Fauci (80) opozarja, da se Združene države Amerike v boju s pandemijo »premikajo v napačno smer«.



Število okužb med necepljenim prebivalstvom v ZDA namreč narašča in, kot je v nedeljo za CNN pojasnil glavni svetovalec Bele hiše za epidemijo, postaja novi koronavirus »pandemija med necepljenimi«.



Dodal je, da razmišljajo o številnih možnostih, kako omejiti naraščanje števila okužb, tudi o ponovnem obveznem nošenju mask za cepljene in o osvežitvenem odmerku cepiva za ranljive skupine. Losangeleško okrožje je, denimo, ponovno uvedlo obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih za cepljene in necepljene.



Uradni podatki kažejo, da je polno cepljenih 49 odstotkov prebivalcev ZDA oziroma več kot 162,7 milijona ljudi. Do aprila so bile ZDA pri cepljenju prebivalcev celo najuspešnejše na svetu, nato pa so jih druge države začele prehitevati.



Precepljenost je še posebej nizka v zveznih državah na jugu ZDA; v nekaterih je prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo manj kot polovica prebivalcev. Ravno v državah z nizko precepljenostjo, kot so Florida, Teksas in Missouri, opažajo največje naraščanje števila okužb z bolj nalezljivim sevom delta.



Fauci, ki je glavni svetovalec predsednika Joeja Bidna, svetoval pa je že njegovemu predhodniku Donaldu Trumpu, je poudaril, da morajo lokalni voditelji narediti več, da bi ljudi spodbudili k cepljenju.



Dejal je, da mu je postalo toplo pri srcu, ko je slišal, da republikanska guvernerja Arkansasa in Floride v svojih državah promovirata cepljenje. Oba guvernerja sta bila v preteklosti sicer kritična do Faucijevih nasvetov.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: