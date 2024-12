Gawin Newsom poskuša Kalifornijo zaščititi pred Trumpom

Takoj po ameriških volitvah je guverner Kalifornije Gavin Newsom pozval k sklicu posebne seje na temo zaščite pred Donaldom Trumpom in v ponedeljek se je seja uradno začela. Do inavguracije predsednika je še 47 dni, zato Newsom in njegovi demokratski kolegi tekmujejo, kako storiti vse, da bi zaščitili progresivno politiko zvezne države pred človekom, ki je napovedal, da bo od prvega dne diktator. Med drugim je rekel, da naj »gre Kalifornija k vragu«, odrekel naj bi ji pomoč ob nesrečah, ker zanj ni glasovalo dovolj ljudi.

Na skupščini kalifornijske zvezne države so predstavil predlog zakona o milijonih, namenjenih za pravne stroške v pričakovanju Trumpovih napadov na politiko dostopa do splava, priseljevanja, podnebnih sprememb, državljanskih pravic. »Čeprav vedno upamo, da bomo sodelovali z zveznimi partnerji, bo Kalifornija branila interese in vrednote pred vsemi nezakonitimi dejanji prihajajoče administracije,« je poročal AP.

Kalifornijski državni tožilec pa je napovedal zakonodajo za krepitev pravic do abortusa, vključno z uveljavitvijo denarnih kazni proti lokalnim oblastem, ki poskušajo kršiti te pravice. Urad bo tudi ščitil priseljensko populacijo, Newsom pa je napovedal, da bo zagotovil rabate za nakupe električnih avtomobilov, če bo Trump odpravil zvezni davčni dobropis. Razmišljajo še o oblikovanju rezervnega sklada za pomoč ob nesrečah, če ne bodo mogli računati na zvezno pomoč.

»Trump Kalifornijo pogosto prikazuje kot nekaj, kar predstavlja vse, kar se mu zdi narobe v ZDA,« pravi Newsom, vendar zvezne države »ne bomo pustili na cedilu«. Izvoljeni predsednik, čigar najstarejši sin Donald Trump Jr. je zaročen z Newsomovo nekdanjo ženo, se norčuje iz guvernerjevega imena, označil ga je za »nov izmeček«.