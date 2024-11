Demokrati bi morali za ponovno pridobitev volivcev Trumpu pustiti, da je Trump

V nadaljevanju preberite:

Podpredsednica ZDA in demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je v ganljivem govoru svoje podpornike pozvala, naj ne obupajo. »Luč ameriške obljube,« je dejala, »bo vedno močno gorela, dokler ne bomo obupali in dokler se bomo še naprej borili.« Pridružili so se ji drugi ugledni demokrati, kot je guverner Kalifornije Gavin Newsom. Senatorica Elizabeth Warren je že predstavila načrt kongresnih demokratov za »upočasnitev ali celo omejitev Trumpovega uničevanja«.

Demokrati pa bi morali storiti ravno nasprotno. Namesto da zavirajo program novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa »Make America Great Again« (MAGA), bi morali pustiti, da se uresniči. To bi lahko bil najzanesljivejši način, da v celoti prikažejo krutost in brezobzirnost načrta MAGA in si ponovno pridobijo podporo Američanov iz delavskega razreda.

Zaradi hudih posledic politike MAGA za navadne Američane – odprava bistvenih varoval zdravstva, znižanje minimalne plače, znižanje davkov za bogate ter razveljavitev okoljskih predpisov in predpisov o varnosti na delovnem mestu – bi demokrati lahko izpostavili Trumpove cilje, ki so usmerjeni proti delavcem. Brez zakona o dostopni zdravstveni oskrbi (ACA, znanega tudi kot Obamacare), ki ga želijo republikanci razveljaviti, bodo volivci iz delavskega razreda v rdečih državah, ki so imeli veliko koristi od zakona, morda spoznali, da je demokratska stranka bolj skladna z njihovimi interesi.