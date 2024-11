Kalifornijo zajel gozdni požar

Na jugu Kalifornije je v sredo izbruhnil požar, ki je zajel površino okoli 8300 hektarov in uničil več kot 130 hiš. Lokalne oblasti so za okrožje Ventura razglasile izredne razmere, za prebivalce ogroženih območij pa odredile evakuacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar, ki je nenadoma izbruhnil v sredo zjutraj, je zajel kalifornijsko okrožje Ventura, kakih 60 kilometrov severozahodno od Los Angelesa. Ognjeni zublji so se po podatkih gasilcev v četrtek razširili na površino okoli 8300 hektarov. Gasilcem je do večera uspelo omejiti le pet odstotkov požara. Ta je doslej uničil 132 hiš, še 88 jih je poškodoval.

Požar, ki so ga podžigali močni vetrovi, je v sredo v bližini Los Angelesa ušel izpod nadzora. FOTO: Mario Tama/Getty Images via AFP

O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo, nekaj ljudi pa so odpeljali v bolnišnico. Zaradi požara, s katerim se tudi s helikopterji bori več sto gasilcev, je več tisoč ljudi zapustilo svoje domove.

Več deset tisoč odjemalcev je ostalo brez elektrike, ki so jo preventivno izklopili, ker so porušeni električni daljnovodi doslej povzročali dodatne požare.

Tudi s helikopterji se z ognjem bori več sto gasilcev. FOTO: Etienne Laurent/AFP

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v četrtek obiskal skupnosti, ki jih je prizadel požar, in razglasil izredne razmere v okrožju Ventura. »To je nevaren požar, ki se hitro širi in ogroža življenja,« je opozoril in dodal, da je na prizadetem območju ogroženih več kot 3500 hiš in poslovnih objektov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.