Gisèle Pelicot na naslovnici digitalne izdaje revije Vogue Nemčija

Slovito sojenje Dominiquu Pelicotu, ki je večkrat omamil svojo ženo Gisèle Pelicot, jo posilil in vabil neznance, da jo nezavestno posiljujejo še oni, dobiva svoj epilog. Dejstva so znana: med letoma 2011 in 2020 je Gisèle 92-krat posililo 72 moških, njen soprog, ki ji je v hrano in pijačo vmešaval uspavalne tablete in tablete proti anksioznosti, pa je zlorabe snemal.

Ker je vztrajala, da je sojenje proti nekdanjemu možu in 50 moškim, ki so jo posilili, javno, si je Gisèle Pelicot prislužila naziv feministične junakinje, ob tem pa je vztrajala, da si je želela spremeniti družbo in opozoriti na »kulturo posilstev«.

»Sem popolnoma uničena in ne vem, kako se bom znova sestavila. Stara bom 72 let in nisem prepričana, da bom še živela tako dolgo, da bi si opomogla od tega,« je dejala. Ob tem so se pred sodiščem v Avignonu vile vrste ljudi, ki so želeli izkazati svojo podporo, saj je primer pritegnil pozornost vsega sveta, v Franciji pa sprožil množične proteste, na katerih so zahtevali ostrejšo zakonodajo proti posilstvu in opozarjali na vseprisotno opravičevanje spolnega nasilja.

Ilustracijo je ustvarila švedska ilustratorka Cecilia Lundgren, objava pa je sovpadla z mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami. FOTO: Promocijsko gradivo

Gisèle Pelicot so se zdaj poklonili tudi pri reviji Vogue Nemčija, kjer so njen ilustrirani portret umestili na naslovnico digitalne izdaje zadnje številke ter ga opremili s sloganom Nič več sramu. Ilustracijo je ustvarila švedska ilustratorka Cecilia Lundgren, objavljena pa je bila na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami.

Kot je v članku, ki je spremljal naslovnico, zapisala novinarka Livia Sarai Lergenmüller, je bil »njen nastop med sojenjem izredno pomemben za vse ženske«. Gisèle Pelicot svoje bitke ne želi biti zasebno, temveč javno, je dodala, »za gledalce, za medije in za druge ženske. Mučeništvo, ki ga je doživela, je spremenila v zgodovinski trenutek, svoj boj pa posvetila 'vsem ženskam in moškim po svetu, ki so bili žrtve spolnega nasilja'«.

Ko jo je sodnik med sojenjem vprašal, kako je zdržala skoraj dva meseca, ko je poslušala dokaze in pričevanja na desetine moških, obtoženih, da so jo nezavestno posiljevali, je Gisèle Pelicot dejala: »Res je, veliko žensk in moških slišim reči, kako pogumna sem. Menim, da to ni pogum, ampak volja in odločnost spremeniti družbo.«

Ob tem je pozvala k odpravi »mačistične, patriarhalne družbe, v kateri se posilstvo banalizira«. Kot je dejala, je njen cilj, da žrtve posilstev ne bi čutile sramu. »Želim si, da bi vse žrtve posilstva – ne samo tiste omamljene – dejale, da če je uspelo gospe Pelicot, zmoremo tudi me. Ko si posiljen, te prevzame občutek sramu, ampak sram bi moralo biti storilce, ne pa nas.«