Kaj povedo številke o nasilju nad ženskami v francoski družbi

Pred mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami, 25. novembrom, so v Franciji potekale številne demonstracije. Obseg spolnega nasilja v Franciji razkrivata dva odmevna primera, ki sta se pojavila na začetku jeseni: razkritje obtožb o spolnem nasilju proti Abbéju Pierru (velja za ikono boja proti izključenosti, bil je soustanovitelj gibanja Emmaus, med drugo svetovno vojno član odporniškega gibanja. Umrl je leta 2007, star 94 let) in sojenje Dominiquu Pelicotu, ki je obtožen, da je svojo ženo omamil, da jo je lahko posililo več kot 50 moških, ki so tudi obtoženci v procesu. Sodbo, ki velja za enega najbolj mračnih kazenskih primerov v sodobni francoski zgodovini, bodo sodniki izrekli 20. decembra, tožilstvo za vsakega od obtoženih zahteva 20 let zapora.

Le Monde je pri tem objavil obširen članek s podatki, v katerem ugotavlja, da se nasilje nad ženskami, ne glede na obliko – napad, nadlegovanje, posilstvo, nasilje v družini ali umor – v Franciji še povečuje.

Novinarka Lisa Boudoussier v članku opozarja, da je sicer zgolj na podlagi različnih statističnih podatkov težko oceniti število žensk, ki so žrtve nasilja, saj se mnoge še vedno ne upajo prijaviti kaznivega dejanja. Po zadnji raziskavi iz leta 2023, kar 270.000 žensk trdi, da so bile leta 2022 žrtve fizičnega spolnega nasilja (posilstvo, poskus posilstva in spolni napad), medtem ko 1,14 milijona francoskih žensk trdi, da so bile žrtve nefizičnega spolnega nasilja, torej spolnega nadlegovanja in nespodobnega izpostavljanja. Po razkritjih #MeToo se je število pritožb zaradi spolnega nasilja močno povečalo. Leta 2023 je polovica vseh žrtev vložilo pritožbo več kot šest mesecev po dogodku, 17 odstotkov pa več kot pet let pozneje.

Vsake tri dni

Tudi zaradi gibanja #MeToo, ki se je začelo leta 2017 ter opolnomočilo in opogumilo številne ženske, da prijavijo spolno nasilje, je bilo število žrtev spolnega nasilja, ki sta ga francoska policija in žandarmerija obravnavali leta 2023, sedem odstotkov višje kot leta 2022, to pa vključuje tudi število starejših prijavljenih incidentov.

Raziskave kažejo tudi, da so glavne žrtve spolnega nasilja prav mladoletne ženske. Od 114.100 žrtev spolnega nasilja, ki so jih leta 2023 obravnavali francoski organi kazenskega pregona, je bilo kar 65.300 mladoletnih oseb, med katerimi je bil večji delež mladih žensk. Hkrati so žrtve nasilja pogosto tudi fantje, stari od devet do 19 let.

Tudi v središču nasilja v družini so prav tako največkrat ženske. Po podatkih naj bi se femicid v Franciji zgodil vsake tri dni; običajno partnerko, dekle ali ženo ubije partner ali bivši partner.

Po podatkih poročila francoske Medresorske misije za zaščito žensk so v letu 2023 obravnavali 93 umorov žensk in 319 poskusov umorov žensk. Nekatere feministične skupine menijo, da so številke še podcenjene. Kolektiv #NousToutes je leta 2023 naštel vsaj 135 femicidov, leta 2024 se je menda do novembra zgodilo kar 122 umorov žensk.