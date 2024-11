Gisèle Pelicot: Njegova dejanja so neodpustljiva

Po desetih mesecih se sojenje Dominiquu Pelicotu, ki je večkrat omamil svojo ženo Gisèle Pelicot, jo posilil in vabil neznance, da jo nezavestno posiljujejo še oni, bliža koncu. Med letoma 2011 in 2020 je Gisèle 92-krat posililo 72 moških, njen soprog pa je zlorabe snemal. Francoska babica je vztrajala pri javnem sojenju, danes pa bo po zaključni izjavi svojega moža še zadnjič na sojenju spregovorila tudi sama.

71-letnik in še 15 drugih obtožencev je bilo danes navzočih v sodni dvorani pred sedmimi predsedujočimi sodniki, skupaj z Gisèle in njenima dvema sinovoma. Zadnji obtoženec na zaslišanju je bil 52-letni Philippe L. Po vsakem zaslišanju je predsednik sodišča prebral grafični opis grozovitih dejanj, ki so se zgodila, medtem ko je bila Gisèle v nezavesti. BBC poroča, da Phillipe L. ni priznal posilstva, temveč je dejal, da se mu je situacija zdela sumljiva. Kaj se je zares zgodilo, je menda spoznal šele, ko je bil že v zaporu.

»Smrtna obsodba«

Po zaslišanju Phillipa L. je na prostor za priče stopila Gisèle. Branilka Nadia El Bouroumi je 72-letnici očitala, da je bila v svojih pričanjih prizanesljiva do svojega moža, do preostalih obtožencev pa ostra. Gisèle je na to dejala, da je izgubila deset let svojega življenja zaradi zdravstvenih težav, ki pa so jih povzročale droge, s katerimi jo je omamljal nekdanji mož. Povedala je, da je bilo zanjo to desetletje zlorabe kot »smrtna obsodba«, poroča BBC.

Otroci Dominiqua in Gisèle Pelicot so ob prikazu razgaljenih fotografij sestre Caroline v besu odšli iz sodne dvorane. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Ko so na zaslonu sodišča pokazali razgaljene fotografije hčerke Caroline, ki so bile najdene na Dominiquovem računalniku, Gisèle ni imela odgovora, njeni otroci pa so v besu odšli iz sodne dvorane. »Ne vem, kaj naj rečem. Na to vprašanje bo moral odgovoriti on,« je dejala. Dominique se je zagovarjal, da je fotografije posnel pod prisilo, češ da so ga izsiljevali, a podrobnosti ni želel razkriti.

Ogorčenje v sodni dvorani

Branilci so Gisèle vprašali, ali se ji zdi moževo kesanje iskreno in avtentično. Gisèle je odgovorila: »Glede na to, kar je povedal tukaj, da, mislim, da je bil iskren. Besna sem na preostale obtožence, saj nihče od njih ni niti pomislil, da bi karkoli prijavil policiji.«

Agresivno zasliševanje obrambnih odvetnikov je povzročilo ogorčenje v sodni dvorani tako med občinstvom kot predstavniki medijev. S to taktiko naj bi želeli prepričati sodnike, da 50 obtožencev ne morejo obsoditi zaradi posilstva, saj naj bi jih Dominique »ukanil«.

Za Gisèle Pelicot je bilo desetletje zlorabe kot »smrtna obsodba«. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Po petnajstminutnem odmoru so se tako Gisèle kot njeni otroci vrnili nazaj v sodno dvorano. Ko so obrambni odvetniki Gisèle vprašali, ali verjame, da obtoženi niso vedeli, kaj se dogaja, je odgovorila: »Morda so bili dovolj naivni, da so prišli do naše hiše. A po tem bi morali spoznati, da je nekaj narobe.«

Ko so 72-letno babico vprašali, ali meni, da bi bil njen mož lahko spolni izprijenec, je pritrdila. »Želim poudariti, da mu nisem odpustila. Njegova dejanja so neodpustljiva. Izdal me je in pretental.«

Zaslišanje žrtve se je končalo z branilčevim vprašanjem, ali bo še naprej uporabljala možev priimek. Gisèle je povedala, da so se njeni otroci na začetku sojenja sramovali priimka Pelicot, zdaj pa želi, da so njeni vnuki ponosni na to ime, saj je to ime njihove babice.