Tožilstvo za posiljevalca Pelicota zahteva najvišjo zaporno kazen

Sojenje v Avignonu glede posilstev, ki so se zgodila v Mazanu, se preveša v zadnjo fazo. V prihodnjih treh tednih bo svoje argumente predstavila obramba, sodba pa naj bi bila znana do 20. decembra. Za Dominiqua Pelicota, ki je svojo ženo deset let omamljal, posiljeval ter jo za to ponudil tudi približno sedemdesetim na spletu rekrutiranim moškim, dejanja pa nato videodokumentiral, so zagovorniki Gisèle Pelicot zahtevali najvišjo zagroženo, dvajsetletno zaporno kazen ter desetletno zdravljenje.

Po mnenju tožilke Laure Chabaud je dvajset let zapora hkrati veliko in premalo glede na resnost izvedenih in ponovljenih dejanj. V začetku tedna se je pred sodiščem pojavil napis, ki je pozval k takšni višini kazni za vse, vendar je malo verjetno, da se bo to uresničilo. Poleg Dominiqua Pelicota najvišja, sedemnajstletna kazen grozi Jean-Pierru Maréchalu, ki pri tem ni sodeloval, je pa priznal, da je na predlog in po Pelicotovih navodilih omamil in posilil svojo ženo.

Tišina ni soglasje

Psihiatrični pregled Dominiqua Pelicota je pokazal nagnjenje k številnim deviantnim spolnim vedenjem, je povedala tožilka Laure Chabaud. »Užitek je iskal prek želje, da si podredi, poniža in razvrednoti svojo ženo, osebo, o kateri je dejal, da jo ceni najbolj od vseh na svetu,« je dejala in dodala še, da bi moral Pelicot pred iztekom kazni še enkrat na pregled.

Tožilec Jean-François Mayet pa je pri tem poudaril, da je sojenje pretreslo družbo in da na kocki »ni obsodba ali oprostitev«, temveč, kot ga citira britanski BBC, »bistvena sprememba odnosov med moškimi in ženskami«.

72-letno Gisèle Pelicot je pohvalil za njen pogum in dostojanstvo, saj sojenja ni spremljala v anonimnosti, temveč se je redno pojavljala na sodišču. Primer je v Franciji sprožil široko javno razpravo, demonstracije v znak solidarnostjo z njo in drugimi žrtvami spolnega nasilja ter napoved ukrepov na področju zaščite pravic žrtev spolnega nasilja.

Premier Michel Barnier je tako ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami izrazil prepričanje, da bo primer iz Mazana postal mejnik med prej in potem. Kot enega od ukrepov je omenil financiranje lekarn pri razdeljevanju kompletov za testiranje na droge na domu; žrtvam pa bodo omogočili tudi prijavo spolnega nasilja v bolnišnicah. Za zdaj je to mogoče storiti v 236 bolnišnicah po Franciji, do konca leta pa bo takšnih 377. Najavili so tudi novo ozaveščevalno kampanjo.

Na sojenju, ki traja od septembra, je tožilstvo za 19 drugih obtoženih, ki so jih obravnavali tisti dan, v ponedeljek zahtevalo po deset let zaporne kazni. Večina jih zanika, da je šlo za posilstva, saj da niso vedeli, da Gisèle Pelicot ni bila pri zavesti – in torej tudi sami niso »vedeli«, kaj pravzaprav počnejo. Laure Chabaud je to ovrgla, češ da je leta 2024 preprosto nemogoče trditi, da je v odnose privolila le zato, ker ni nič rekla.