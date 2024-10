Gisèle Pelicot: Bila sem žrtvovana na oltarju pregrehe

Gisèle Pelicot, francoska babica iz vasice Mazan v Provansi, ki je postala feministična junakinja, ker je vztrajala pri javnem sojenju svojemu nekdanjemu možu in še petdesetim drugim moškim, ki so jo leta dolgo posiljevali na željo njenega moža, bo v sredo komentirala dosedanje dokaze. Sojenje bo trajalo predvidoma do 20. decembra.

Po poročanju Guardiana je 72-letni nekdanji vodji logistike njen tedanji mož, 71-letni Dominique Pelicot, v hrano in pijačo podtikal uspavalne tablete in zdravila proti anksioznosti ter vabil moške, da jo posilijo. To je počel več kot devet let, v obdobju od 2011 do 2020.

Dominique Pelicot je obtožbe priznal in povedal, da je bil skoraj desetletje v stiku z moškimi v spletni klepetalnici z naslovom Brez njene vednosti, kjer je organiziral prihod neznancev na svoj dom, da so posiljevali ženo, medtem ko je nezavestna ležala v postelji. Povedal je, da ji je dajal mamila med obroki ali v sladoled, ki ji ga je prinesel, ko je po večerji gledala televizijo.

»Jaz sem posiljevalec, tako kot drugi v tej sobi,« je Pelicot povedal pred sodiščem in dodal, da so se drugi moški na sojenju zavedali vabila k posilstvu.

»Nikoli, niti za sekundo, nisem dala svojega soglasja gospodu Pelicotu ali kateremu od drugih moških,« je prejšnji mesec na sodišču povedala Gisèle Pelicot in dejala, da je bila »žrtvovana na oltarju pregrehe«.

Zaslišanja

V skoraj dveh mesecih pričanja je sodišče zaslišalo več deset obtoženih. Večina je zanikala posilstvo. Nekateri so se branili, češ da so mislili, da se Gisèle Pelicot pretvarja, da spi, ali da se preprosto »igra igro«, drugi spet so menili, da je dovolj privolitev njenega moža.

Videodokaze o domnevnih posilstvih je policija odkrila po aretaciji Dominiqua Pelicota leta 2020, potem ko je v supermarketu snemal ženska krila.

Policija je iz filmov, ki jih je natančno označil in shranil, identificirala skupno 50 moških. Moškim, ki jim sodijo poleg Pelicota, grozi kazen do 20 let zapora. Skupaj je 49 moških obtoženih posilstva, enega poskusa posilstva in enega spolnega napada. Še pet drugih je obtoženih posedovanja podob zlorabe otrok.

Kdo so posiljevalci?

Med obtoženimi, starimi od 26 do 74 let, so medicinski tehnik, novinar, uradnik v zaporu, lokalni svetnik, vojak, vozniki tovornjakov in kmečki delavci.

Pelicotova je dejala, da se je počutila ponižano zaradi zaslišanja odvetnikov obrambe, ki so trdili, da so moški morda naredili napako pri presoji ali da so mislili, da je bila pijana ali da se je pretvarjala, da spi. Skratka, da je sokriva.

Francoska javnosti 71-letni Gisèle Pelicot izreka vso podporo. FOTO: Christophe Simon/AFP

»V tej sodni dvorani sem se počutila ponižano. Imenovali so me alkoholičarko, zarotnico gospoda Pelicota,« je prejšnji mesec zaupala sodišču in dodala, da je bilo desetletje njenega življenja uničeno.

»V stanju, v kakršnem sem bila, se absolutno nisem mogla odzvati. Bila sem nezavestna – to kažejo videoposnetki.«

K besedi jo je povabil predsednik sodišča, saj je sojenje skoraj že na polovici.

Odvetnik posiljene Antoine Camus je dejal, da ne želi sojenja za zaprtimi vrati, kot bi si »to želeli njeni napadalci«, temveč da želi, da z javnim sojenjem dvigne ozaveščenost o uporabi drog za namene spolnih zlorab.

Na tisoče ljudi se je udeležilo uličnih demonstracij po vsej Franciji v podporo Gisèle Pelicot.