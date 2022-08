Gre Frančišek po poti prvega papeža, ki je prostovoljno odstopil?

Papež Frančišek je danes obiskal mesto L'Aquila, ki ga je pred 13 leti opustošil eden najhujših potresov v zgodovini Italije. V njem je med drugim obiskal grob enega svojih predhodnikov, Celestina V., ki je leta 1294 kot prvi papež sam odstopil s tega položaja. Obisk še krepi ugibanja, da o odstopu razmišlja tudi 85-letni Frančišek.

Papež je v L'Aquilo prispel s helikopterjem. Ob prihodu so ga pozdravili svojci žrtev potresa leta 2009, v katerem je umrlo več kot tristo ljudi. Nato je na vozičku obiskal tamkajšnjo katedralo, ki je bila v potresu močno poškodovana in ostaja zaprta. Mašo je zato daroval na trgu Duomo pred baziliko, v kateri so tudi posmrtni ostanki Celestina V., poročajo tuje tiskovne agencije.

Ta je leta 1294 postal prvi papež, ki je prostovoljno odstopil in se po vsega petih mesecih na čelo Cerkve vrnil v življenje puščavnika. Frančišek je to njegovo odločitev označil kot veliko moč, ki izvira iz ponižnosti.

Srečanje kardinalskega zbora

V mesto v Abrucih je Frančišek pripotoval ob prazniku odpuščanja, ki ima večstoletno tradicijo in v ta del Italije privabi na tisoče romarjev. Med mašo se je med drugim znova zavzel za mir v Ukrajini in na drugih konfliktnih območjih po svetu. Spomnil je tudi na katastrofalne poplave v Pakistanu ter pozval k široki in velikodušni mednarodni solidarnosti s prizadetimi. Ob tem je pohvalil prebivalce L'Aquile za trdoživost in dostojanstvo, ki so ju pokazali, ko so bili sami tarča katastrofe in so morali obnoviti svoje hiše, šole in cerkve.

V Vatikanu se bo jutri začelo dvodnevno srečanje kardinalskega zbora, ki bo po napovedih namenjeno novi apostolski konstituciji rimske kurije Praedicate Evangelium. A v cerkvenih krogih in med poznavalci Katoliške cerkve krožijo ugibanja, da bi bilo srečanje lahko povezano tudi z umikom Frančiška z vrha Cerkve.

Da se ta zaradi slabega zdravja želi upokojiti, ni skrivnost. Večina se sicer strinja, da najverjetneje ne bo odstopil zelo kmalu, saj ima v načrtu še nekaj obiskov po svetu, poleg tega bi z odstopom ustavil svoj proces reforme Cerkve.

Če bo Frančišek res odstopil, bodo sklicali konklave vseh kardinalov, mlajših od 80 let, na katerem bodo izvolili novega papeža. Ravno v soboto je sicer Frančišek umestil 20 novih kardinalov, med katerimi je 16 elektorjev. Novi kardinali prihajajo z vsega sveta, med njimi so tudi takšni, ki so znani po naprednih stališčih in pastoralnem delu.