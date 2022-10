Haitijski zvezdnik umrl pred oboževalci

Slavni haitijski pevec, pisec besedil in producent Mikaben s pravim imenom Michael Benjamin je med sobotnim večernim nastopom v Parizu doživel usoden infarkt. Z več kot milijonom sledilcev na instagramu je delil fotografijo iz dvorane Accor Arena tik pred koncertom ter se široko nasmejan posebej zahvalil svojim oboževalcem. Gostje njegovega koncerta so bili člani haitijske skupine Carimi, s katerimi imajo skupno uspešnico Baby I Missed You.

Medtem ko so zabavali večtisočglavo občinstvo, je temu nenadoma povsem zmedeni Mikaben obrnil hrbet in se na poti z odra na očeh vseh zgrudil. Na videoposnetkih s koncerta se pri tem sliši množični vzdih presenečenih prisotnih, koncert pa so takoj prekinili. Tudi hitra zdravniška pomoč priljubljenega glasbenika ni ohranila pri življenju.

Po pisanju Guardiana, ki je citiral francosko tiskovno agencijo AFP, so radijske postaje in drugi mediji v njegovi rodni državi od sobote dalje neprekinjeno predvajali le njegovo glasbo. Predsednik vlade Ariel Henry je na twitterju zapisal, da je šokiran zaradi nenadne smrti mladega in zelo nadarjenega umetnika: »Izgubili smo veliko osebnost haitijske glasbe.«

Sožalje premiera in grammyjevca

41-letnega glasbenika, tudi izvrstnega kitarista in tolkalista, je prav tako na Haitiju rojen svetovno znani raper, grammyjevec in hollywoodski igralec Wyclef Jean, znan po nastopih s hiphop skupino Fugees, v preteklosti že večkrat pohvalil kot izjemnega avtorja, zdaj pa je na twitterju ob objavi videa z njim zapisal, da je ob novici o smrti kolega globoko pretresen:

»Počivaj v miru. Prehitro si odšel.« Na istem družbenem omrežju je nekdanji haitijski premier Jean Henry Céant pokojnega označil kot enega najbolj nadarjenih umetnikov svoje generacije. Mikaben je bil sin znanega, danes 77-letnega pevca Lionela Benjamina, znanega izvajalca božičnih pesmi, ter mož in oče.

Z življenjsko sopotnico Vanesso Fanfan sta se poročila novembra 2020, rodila se jima je hči, na poti pa je še en otrok, ki naj bi na svet privekal decembra letos, zato je tragedija še toliko večja. Užaloščena noseča vdova je na družbenih omrežjih objavila srce parajočo izjavo, da ni v stanju, ko bi lahko kar koli izjavila: »Izgubila sem svojo drugo polovico in nimam besed.« Uradnega poročila o tem, kaj natančno je sprožilo srčni zastoj, še ni.