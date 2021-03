Harry Connick mlajši je sam s svojo vero

Ameriški pop-jazz glasbenikje pred kratkim izdal album Alone With My Faith, ki ga je posnel v pandemičnem času. Odločil se je namreč predstaviti javnosti svojo duhovno plat. Album je ustvaril med pandemijo v domačem studiu, kjer je odigral na vse inštrumente in posnel vse vokale, glavnega in spremljevalne, ter opravil večino snemalnega dela. O albumu je dejal, da je snemanje v negotovih časih nanj delovalo terapevtsko. »To je bil vzorčni primer, ko mi je glasba pomagala prebroditi ta čas, in to je res nekaj posebnega.«Glasbenik iz rojstnega mesta jazza, New Orleansa, je projekt s 13 skladbami opisal kot mešanico krščanskih pesmi in pesmi, ki temeljijo na veri. Namenjene so predvsem tistim, ki potrebujejo pomoč, da najdejo upanje in lažje prebrodijo zdravstveno krizo. Connick je dejal, da je album, ki je izšel v začetku tega meseca, odkrit pogled na to, kako večina ljudi živi v karanteni. »To je resničen vpogled v to, kdo sem, in mislim, da je veliko ljudi, ki poslušajo te pesmi, doživelo in preživelo nekaj podobnega kot jaz.«