Hoče v moško trdnjavo  

Ženske imajo tople roke. Zaradi menstrualnega cikla se skozi mesec spreminjata njihov voh in okus. Niso zmožne dolgih delovnikov. To samo trije od množice predsodkov, zaradi katerih je na Japonskem dolgo vladalo prepričanje, da ženske ne morejo postati prave mojstrice izdelave njihove najbolj znane hrane, vse bolj priljubljene tudi drugod po svetu. Zvitkov okisanega riža in surovih rib ali drugega morskega življa. Se pravi pri izdelavi sušija, ki so jo v Deželi vzhajajočega sonca povzdignili na raven umetnosti.



A kot marsikatera tradicionalna moška trdnjava se dandanes ruši tudi moška ekskluzivnost pri pripravi sušija na Japonskem. V prestižni restavraciji Onodera v četrti največjega mesta na svetu Tokia Ginzi, kjer je kar nekaj najboljših svetovnih restavracij za suši, sta med desetimi pripravniki za bodoče mojstre namreč dve dekleti. Oziroma sta bili, preden so restavracijo tako kot vse druge ta mesec zaradi korononavirusa zaprli.



»Mislim, da je med mojstri sušija nekaj žensk. Vendar so redke. Zato hočem to spremeniti. Pravim si: To je moje poslanstvo,« je pred nenadnim zaključkom šolanja novinarjem francoske tiskovne agencije AFP povedala 33-letna pripravnica v Onoderi Mizuho Ivai. Vseh deset izšolanih kuharjev oziroma mojstrov z nožem v restavraciji je sicer moških.



Preden se je dekle odločilo, da bo vihtelo nož za suši, je kuhalo v manjši japonski gostilni. Ker je priprava sušija povsem druga liga kuharske veščine, so pred njo še leta učenja. Čeprav pravi, da so jo tako drugi pripravniki kot že izurjeni mojstri v restavraciji imeli za povsem enakovredno članico ekipe, pa se bo v prihodnosti srečevala s predsodki. Učitelj na akademiji za suši v Tokiu Fumimasa Murakami namreč pravi, da obstajajo celo gostje v restavracijah, posebno starejši, ki ne bodo jedli, če v kuhinji, ki je v japonskih restavracijah odprta, vidijo žensko.



Samo približno desetina mojstrov za suši na Japonskem je mojstric. A to je napredek, saj je v časih, ko se je Mizuho Ivai rodila, veljalo, da je mesto ženske izključno za domačim štedilnikom, in ne v restavraciji. Posebno ne v tisti, kjer vihtijo nože za suši.