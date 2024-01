Iz objema Huga Hefnerja je bilo težko uiti

Crystal Harris je bila stara komaj 26 let, ko se je poročila s 86-letnim Hughom Hefnerjem, razvpitim ustanoviteljem Playboya in moškim, ki mu lepotic in seksa nikoli ni bilo dovolj. Z njim je bila vse do njegove smrti, ki ga je doletela v 92. letu starosti. Zdaj je 37-letna vdova napisala knjigo spominov o petih letih skupnega življenja in videti je, da je umazanija spet priplavala na površje. Kljub naslovu Say Only Good Things (Povej le lepe stvari) v knjigi razkriva temačno plat življenja v razvpitem dvorcu Playboy, iz katerega je bilo »zelo težko najti pot ven«.

Crystal je bila Hefnerjeva tretja žena, njuna zgodba se je začela leta 2008, ko je bila povabljena na eno od znamenitih Playboyevih zabav. Kmalu se je preselila k njemu, diplomo iz psihologije pa dala na stranski tir. V tistem obdobju se je tudi sama borila s finančnimi in duševnimi težavami, vsi Hefnerjevi vplivni gostje pa so nanjo naredili velik vtis in želela si je pripadati njihovemu svetu. Več let je skrbela zanj, ga branila pred kritikami in si prizadevala, da bi ga bolj povezala z njegovimi štirimi potomci. Zdaj se je odločila, da spregovori o zlorabah in ujetosti, ki jih je pretrpela v zakonu, tudi zato, da bi pomagala drugim, ki so ujetniki nezdravih zvez in žrtve zlorab. »Hugh Hefner in njegov dvorec sta očarala mnoge. Številne zanima ta zgodba in čas je, da jo povem. Ničesar ne skrivam in nikogar ne ščitim.«

Dvorec Playboy je bil Hefnerjev dom, slovel pa je tudi po razvratnih zabavah. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Hef je bil izrazit narcis, prepričan je bil, da si vsi želijo biti v njegovi družbi. Verjel je, da vsi uživajo v seksu in starih filmih, tako kot je užival sam,« je povedala v intervjuju za Observer. V resnici pa je bil hudo osamljen človek, je še razkrila.

Sčasoma se je začela spraševati: »Kako me ima lahko rad, če pa hoče, da so z nama v postelji še štirje?« Spoznala je, da nima svobode, in doživljala ponižanje za ponižanjem. Vse bolj se je počutila kot predmet, in ko je nekega dne skušala pobegniti, je z balkona zadonel Hefnerjev glas: »Pripeljite jo nazaj.« In je ostala. »Hef ni bil nujno agresiven človek, mislim pa, da je znal izbirati ženske, ki so bile zlomljene in je bilo z njimi lahko manipulirati.«

Ko ga je minila želja po spolnosti, je življenje zanjo postalo lažje. Ker ji je zapustil svoj pokojninski sklad in dvorec, se je v njej zbudila misel, da jo je morda vendarle imel vsaj malo rad. Na koncu je ob njem razvila stockholmski sindrom, danes pa o njem razmišlja kot o prizadetem fantku, ki je vse življenje skušal zapolniti praznino zaradi pomanjkanja ljubezni v otroštvu.

Hughu Hefnerju zabav in deklet ni bilo nikoli dovolj. FOTO: Chris Weeks/Reuters

Kdo je bil Hugh Hefner? Za ene borec za svobodo govora in seksualni prebuditelj, za druge mizogin, ki je svoj imperij zgradil na seksualizaciji žensk. Kot pravi njegova vdova, pa mu je šlo predvsem za igro moči in prevlade, izigravanje deklet druge proti drugi, in danes se čudi, kako se je lahko s takšnim ravnanjem izmuznil. Umrl je le mesec dni po začetku gibanja #jaztudi.

Hefnerjeva vdova se je pred časom izselila iz dvorca in začenja uživati v resnični svobodi. Njena zgodba sicer ni prva, ki razkriva dogajanje za stenami bogataševega na zunaj veličastnega, v resnici pa hudo zanemarjenega domovanja. Holly Madison, ki je bila pred Crystalinim ​prihodom »številka ena« med njegovimi tremi ljubicami, je v spominih razkrila, da jo je življenje s Hefnerjem pripeljalo tako daleč, da je razmišljala o samomoru. Karissa Shannon, ki si je Hefnerja delila s sestro dvojčico, je v dokumentarnem filmu povedala, da je morala pri 19 letih narediti splav, saj Hefner ni hotel uporabljati kondomov. Med mladimi dekleti, s katerimi je bil obdan ves čas, je bila tudi Susie Krabacher, ki ga je pozneje obtožila, da jo je omamil in posilil.