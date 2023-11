Izgubil položaj zaradi zakona, za katerega je tudi sam glasoval

World press Photo, ena najbolj prepoznavnih fotografskih razstav na svetu, je bila usodna za položaj direktorja Madžarskega narodnega muzeja Laszla L. Simona, pa čeprav je član vladajoče stranke Fidesz in je bil pred časom državni sekretar na kulturnem ministrstvu. Minister za kulturo in inovacije Janos Csak je v ponedeljek popoldne sporočil, da prekinja njegovo delovno razmerje, in to s takojšnjim učinkom, saj »ni izpolnjeval zakonskih obveznosti, ki se od njega pričakujejo«. V ozadju je sporni zakon, ki ga je pred dvema letoma sprejela vlada Viktorja Orbána in prepoveduje »promoviranje« homoseksualnosti med mladoletniki.

Razstava World Press Photo, ki je bila na ogled v omenjenem muzeju, je vključevala tudi serijo fotografij z naslovom Home for the Golden Gays (Dom za zlate geje) fotoreporterke Hannah Reyes Morales, ki spremljajo prebivalce skupnostnega doma za starejše osebe LGBTQ+ v Manili na Filipinih. Fotografije so pritegnile tudi pozornost skrajno desne opozicijske stranke Mi Hazank (Naša domovina), ki se je pritožila in zahtevala vladno preiskavo, ministrstvo za kulturo pa je muzeju naložilo, da uveljavi zakon iz leta 2021 in na razstavo prepove vstop osebam, mlajšim od 18 let.

Nekdanji poslanec stranke Fidesz je glasoval za sporni zakon, ki je bil deležen številnih kritik v Evropski uniji. FOTO: Osebni facebook profil

V muzeju so se na poziv odzvali, da nimajo pravice od obiskovalcev zahtevati osebnega dokumenta, da bi ugotovili njihovo starost, a so na spletni strani objavili obvestilo, v katerem so mlajše od 18 let pozvali, da naj ne obiščejo razstave. Laslo L. Simon se je na novico o tem, da je odpuščen, odzval z besedami, da je seznanjen z odločitvijo, vendar je ne more sprejeti. Muzej s predstavitvijo fotografij z razstave World Press Photo po njegovih besedah ni namenoma kršil nobene zakonodaje, prav tako je nemudoma upošteval navodila in uvedel omejitev za mladoletne. »Kot oče in stari oče odločno zavračam idejo, da bi morali biti naši otroci zaščiteni pred mano ali ustanovo, ki jo vodim,« je izjavil.

Laslo L. Simon je sicer kot nekdanji poslanec stranke Fidesz glasoval za sporni zakon, ki je bil deležen številnih kritik in zgražanja v Evropski uniji. Prejšnji teden se je na facebooku posmehljivo zahvalil podpredsednici stranke Mi Hazank Dóri Dúró, da je spodbudila zanimanje za razstavo. Ta pa ga je obtožila, da se »posmehuje lastni vladi, kar je nenavadno, saj Viktor Orbán takšnih stvari ne tolerira«.

Letos so nekatere madžarske knjigarne kaznovali, ker so prodajale knjige, ki prikazujejo homoseksualnost, in niso bile zavite v plastiko, kot zahteva zakonodaja, je poročal Reuters.