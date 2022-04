Edini Orbánov neuspeh

Približno 55 odstotkov madžarskih volilnih upravičencev se nedeljskega referenduma, ki je potekal sočasno s parlamentarnimi volitvami, ni udeležilo oziroma je oddalo neveljavno glasovnico. Izid izrekanja o spornem zakonu vlade Viktorja Orbána, ki pod pretvezo zaščite otrok prepoveduje širjenje vsebin o transspolnosti in neheteroseksualni spolni usmerjenosti med mladoletniki, tako ni zavezujoč. Da bi referendum uspel, bi morala za eno od obeh možnosti glasovati polovica volilnih upravičencev.

Volivce so pričakala štiri vprašanja, ki so se med drugim dotikala pouka o spolni usmerjenosti v javnih šolah brez soglasja staršev, seznanjanju mladoletnikov s terapijami za spremembo spola in prikazovanjem spolno eksplicitnih vsebin, ki lahko vplivajo na razvoj otrok.

Čeprav je več kot 90 odstotkov tistih, ki so oddali veljavno glasovnico, pritrdilo spornemu zakonu, je razplet manjši uspeh za človekoljubne organizacije. Te so v kampanji državljane pozvale, naj svoje nestrinjanje z glasovanjem in njegovo manipulativno formulacijo izrazijo tako, da pri vsakem od zastavljenih vprašanj obkrožijo »da« in »ne« hkrati. »Ljubezen je zmagala nad sovraštvom: na vladnem propagandnem referendumu smo dali neveljaven odgovor na neveljavno vprašanje,« so danes po družbenih omrežjih sporočili iz društva Háttér, največjega madžarskega združenja LGBT+. Ob tem so dodali, da je sporni zakon, ki spominja na Putinovo prepoved širjenja gejevske propagande iz leta 2013, treba nemudoma razveljaviti.

Kljub nedoseženemu pragu nedeljski izid najverjetneje ne bo vplival na LGBT-fobno zakonodajo, ki je bila sprejeta junija lani in homoseksualnost postavlja ob bok pedofiliji, prav tako ne bi bilo prvič, kakor so zapisali pri Bloombergu, da bi aktualna oblast neuspeli referendum predstavljala kot zmago vladajoče stranke Fidesz.

Po mnenju opozicije je madžarska vlada referendum, ki je prvič v zgodovini potekal sočasno z volitvami, izrabila kot eno izmed propagandnih sredstev za mobilizacijo svojih volivcev in kot dimno zaveso za odvračanje od resničnih problemov.