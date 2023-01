Kathleen Turner o Michaelu Douglasu, bolezni in pijači

Kathleen Turner se je pri 68 letih vrnila na televizijske ekrane. V politični drami White House Plumbers igra lobistko Dito Beard, vpleteno v afero Watergate. Turnerjeva je menda odlična v vlogi odločne in jezične ženske, družbo ji delata Woody Harrelson in Justin Theroux.

Igralka je zaslovela pred dobrimi 40 leti v erotičnem trilerju Telesna strast, režijskem prvencu Lawrencea Kasdana. To je bila njena prva filmska vloga, potem ko je v tv-žajfnici The Doctors postala seksualni simbol. V intervjuju za Guardian je spregovorila o nesojeni ljubezni z Michaelom Douglasom, bolezni in alkoholizmu, zaradi katerih se je njena kariera precej ustavila.

Z Douglasom je posnela nekaj najbolj prepoznavnih filmov: Lov za zelenim diamantom in Nilski dragulj sta pustolovski zgodbi v slogu Indiane Jonesa. Odlična je bila v Vojni zakoncev Rose, črni komediji o nekdanjih zakoncih, ki sta nevarno strastna tudi v sovraštvu. »Mislim, da sva bila na tem, da se zaljubiva. A potem je priletela Diandra in dala jasno vedeti, da Michael ni na voljo.« O tem, koliko sta se v resnici zbližala, ni želela govoriti. Skupaj sta ponovno nastopila v Netflixovi komični seriji The Kominsky Method, ki so jo prenehali predvajati leta 2021.

Na vrhuncu kariere je zbolela za revmatoidnim artritisom, avtoimunsko boleznijo, ki prizadene sklepe in notranje organe. Trpela je neznosne bolečine, sprejemala le še manjše vloge, zaradi steroidov in protibolečinskih tablet se je močno zredila, tako da so se razširile govorice, da se vdaja alkoholu. Potem je alkohol, s katerim si je lajšala bolečine, v resnici postal njen velik problem. Leta 2002 je šla na zdravljenje in nato nekaj let ni popila niti kapljice. »Ne verjamem, da bom še kdaj toliko pila, kot sem. A zdaj tudi bolečine niso več tako hude kot nekoč,« pravi igralka, ki na več univerzah poučuje igro in uživa v življenju.