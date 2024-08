Kovidna legenda okreva po virusu

Virus Zahodnega Nila je bolezen, ki se kljub afriškemu imenu pojavlja tudi drugod po svetu. Njen naravni rezervoar so ptice, na ljudi pa ga prenašajo komarji. Kot pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) »večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema.«

Za tem virusom je sredi avgusta zbolel nekdanji direktor ameriškega nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni dr. Anthony Fauci. Inštitut je vodil 38 let, na upravi nacionalnih zdravstvenih inštitutov, kar je v ZDA nekaj podobnega kot pri nas Nijz, je delal kar 54 let, in je bil svetovalec za zdravstvene zadeve vseh ameriških predsednikov od Ronalda Reagana do Joeja Bidna. V intervjuju za zdravstveno spletno stran Stat News je povedal, da so ga hospitalizirali 16. avgusta in je v bolnišnici ostal šest dni, ker so iskali vzrok za njegovo oslabelost, vročino in tresenje. »Še nikoli v življenju nisem bil tako bolan,« je dejal 83-letni Fauci. Dodal je, da pričakuje popolno ozdravitev, čeprav bo najbrž potreboval nekaj tednov, da bo spet v formi.

V ZDA so v lanskem letu zabeležili približno 2500 okužb s tem virusom, 182 ljudi je zaradi njega umrlo. Proti okužbi ni cepiva in tudi po pojavu simptomov ni posebnega zdravljenja.

Fauci je bil desetletja eden glavnih tvorcev zdravstvene politike ZDA – že leta 2008 mu je takratni predsednik George Bush mlajši podelil predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje v državi, za delo na področju epidemije aidsa –, a je v domovini in tudi po svetu res zaslovel šele leta 2020. Ob izbruhu pandemije koronavirusa je kot eden vodilnih predstavnikov skupine Bele hiše za boj proti bolezni postal v bistvu glavni razlagalec ukrepov javnosti. Nepresenetljivo se s šefom Donaldom Trumpom, ki je tvezil bedarije o zdravljenju bolezni s pitjem razkužil, pogosta nista razumela. Predsednik pa ga kljub napovedim ni odstavil s položaja vodje inštituta za alergije in nalezljive bolezni.

Ko je vodenje ZDA januarja 2021 prevzel Joe Biden, je Faucija imenoval za svojega glavnega svetovalca za zdravje. Z javnih funkcij je odstopil konec leta 2022 in od lani poleti kot zaslužni profesor poučuje na medicinski fakulteti in fakulteti za javno politiko jezuitske univerze Georgetown v Washingtonu.