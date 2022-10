Kraljica Margareta II.: Vztraja pri odvzemu kraljevih nazivov vnukov

Recept za nadaljnji obstoj monarhije je v navideznem oziroma vsaj delnem poenotenju z običajnimi smrtniki. Tega se, tako kot večina vladajočih v evropskih kraljevih družinah, zaveda tudi dvainosemdesetletna danska kraljica Margareta II. V minulem tednu je tako svojim trem vnukom in vnukinji odvzela nazive princev in princese. Gre za potomce mlajšega, triinpetdesetletnega sina princa Joachima, to so triindvajsetletni Nikolai, dvajsetletni Felix, trinajstletni Henrik in desetletna Athena.

Četverica bo z novim letom uradno prejela nove nazive grofje in grofica. Princ Joachim je kmalu po odločitvi mame in kraljice Margarete II. podal komentar, da so člani njegove najožje družine zelo žalostni: »Nikoli ni zabavno, ko vidiš, da nekdo s tvojimi otroki ravna na neprimeren način. Znašli so se v situaciji, ki je ne razumejo.«

Grofica Alexandra, prinčeva žena iz prvega zakona ter mama Nikolaia in Felixa je po poročanju Guardiana dejala, da so vsi zbegani, užaloščeni in šokirani: »Otroci ne razumejo, zakaj jim je bila odvzeta identiteta.« Princ Joachim je od leta 2008 poročen s princeso Marie – njuna otroka sta Henrik in Athena.

Poteza je bila nujna

Prvi v vrsti za prestol po kraljici Margareti II. je sicer starejši, štiriinpetdesetletni sin – kronski princ Frederik, takoj za njim pa njegov najstarejši sin princ Christian, ki mu sledijo trije sorojenci. Po kraljičinih besedah odvzem kraljevih nazivov ni bil posledica kakršne koli zamere, temveč je bila ta poteza nujna za ohranitev monarhije tudi v prihodnje, hkrati pa vnukom omogoča bolj svobodno izbiro poklica:

»Svojo odločitev sem sprejela kot kraljica, mama in babica. Kot mama in babica sem podcenjevala razsežnost čustvenega vpliva na družino svojega mlajšega sina. Žal mi je, da je tako.« Trenutno edina evropska monarhinja, ki Danski vlada že od leta 1972, kljub obžalovanju namerava vztrajati pri svoji odločitvi.

Pričakovano jo je podprla prestolonaslednikova žena princesa Mary s filozofsko obarvano izjavo, da je lahko določena sprememba težka in boleča, a to ne pomeni, da odločitev ni prava. Otroci bodočega kraljevega para – poleg šestnajstletnega princa Christiana so to še petnajstletna princesa Isabella ter enajstletna dvojčka princ Vincent in princesa Josephine, bodo nazive obdržali.