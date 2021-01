Ledeno kraljestvo v mavričnih barvah

Na severovzhodu Kitajske je ponovno zrasel svet megalomanskih ledenih skulptur, ki se razprostira na 700.000 kvadratnih metrih površine. Festival snega in ledu je letos obarvan s pravljično tematiko in neonskimi lučmi, ki skrbijo za še bolj spektakularne prizore kot sicer.Ko nastopi zima, se v Harbinu vse vrti okoli že tradicionalnega festivala ledu in snega, ki vsako leto v treh mesecih privabi 10 do 20 milijonov radovednežev, kljub izredno nizkim temperaturam, ki na dober dan kažejo -15 stopinj. Skulpture so pogosto rekordnih velikosti, nočne osvetlitve ledu pa dodajo nadrealističen kalejdoskop barv, kar pričara pravljično vzdušje.Vabljeni, da si fotogaleriji ogledate neverjetne skulpture. Najvišje merijo v višino 48 metrov, kar lahko primerjate z 12-nadstropno stolpnico.