Luksuzna limuzina in psa pasme Pungsan

Čeprav je nedvomno v ozadju obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina v Severni Koreji predvsem nabava orožja in streliva, ki ga Rusija potrebuje za nadaljevanje agresije na Ukrajino, sta za svetovno javnost s severnokorejskim predsednikom Kim Jong Unom uprizorila pravo predstavo z izmenjavo prestižnih daril. Putin je med drugim s seboj pripeljal luksuzno limuzino ruskega proizvajalca Aurus, za katero sicer pravijo, da je zgolj do zadnje podrobnosti kopija britanskega rolls-roycea, to pa je že drugi tovrsten avto, saj mu je Putin prvega podaril že januarja letos.

Njegov severnokorejski kolega mu je – nekako skladno s kultom osebnosti, ki je v Severni Koreji standard že od časov Kim Il Sunga – podaril večje število njegovih slikarskih in kiparskih portretov. Vendar s tem obdarovanj še ni bilo konec. Kim Jong Un je Putinu podaril še dva psa pasme Pungsan. Severnokorejska televizija je predvajala posnetek, kako Putin in Jong Un psa, ki sta privezana na idilično belo ograjo, obraslo z vrstnicami, čehljata na vrtu hiše na podeželju, menda naj bi se na lokacijo pripeljala prav s podarjenim aurusom.

Psi te pasme, ki izvirajo iz svernih hribovitih predelov korejskega polotoka, so bili menda nekdaj znani kot odlični varovalci čred, sedaj so bolj ali manj družinski psi. V času kratke otoplitev odnosov med Severno in Južno Korejo leta 2018 je Jong Un dva psa te pasme podaril tudi predsedniku Južne Koreje Moon Jae Inu, vendar so se medtem odnosi povsem sfižili, po izteku predsedniškega mandata pa je nekdanji južnokorejski predsendik psa vrnil v last državi.

Oba predsednika torej druži tudi ljubezen do živali, takšen vtis vsaj poskušata pustiti v javnosti. Severnokorejski diktator se je že velikokrat fotografiral na konjskem hrbtu, številni so tudi uradni filmski posnetki njegovih domnevnih jahalnih sposobnosti, še zlasti tisti ko se je na belem konju spustil z zasnežene gore Paektu. Rusi skušajo svojemu azijskemu zavezniku seveda ustreči, kolikor se le da. Potem ko so v paniki zaradi pandemije covida-19 na ukazi Kim Jong Una državo povsem zaprli, je bil menda prvi vlak, ki je leta 2022 po popolnem zaprtju meja prisopihal čez prelaz Kasan-Tumangan pripeljal trideset čistokrvnih konjev iz Rusije.

Kakor koli že, Putin je s svojim darilom, toreh avtomobilom Aurus, med drugim kršil leta 2017 v združenih narodih sprejete sankcije, ki prepovedujejo prodajo in transfer luksuznih proizvodov v Severno Korejo. Za zdaj se sicer uradno nihče na to ni odzval, seveda pa tudi ni pričakovati, da bi se Putin na tovrstna opozorila oziral.