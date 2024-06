Putin Severno Korejo spreminja v jedrsko vojaško oporišče

V nadaljevanju preberite:

Rusija bo Severni Koreji zgradila­ trgovinski in varnostni sistem, ki ga ne bo mogla ogroziti nobena­ zahodna sila, je predsednik Vladimir Putin obljubil pred srečanjem z voditeljem Kim Džong Unom v Pjongjangu, kamor je pripotoval včeraj.

Prvi obisk ruskega predsednika v Severni Koreji po skoraj četrt stoletja je poln simbolov prijateljstva, kakršnega med Pjongjangom in Moskvo že dolgo ni bilo mogoče­ zaznati. Ulice prestolnice so okrašene z ruskimi zastavami, ob glavnih avenijah so postavljeni veliki Putinovi portreti.

Na poslop­ju, mimo katerega se je kolona limuzin peljala na poti v rezidenco Kumsusan, v kateri med obiskom biva ruski predsednik, je izobešen velik transparent z napisom »Prisrčna dobrodošlica predsedniku Ruske federacije«. Viri so napovedali vojaško parado, ki naj bi danes potekala na glavnem trgu, in dva kroga pogovorov. Enega na štiri oči in drugega ob prisotnosti funkcionarjev iz obeh držav.

O najobčutljivejših vprašanjih se bosta Putin in Kim Džong Un pogovarjala med sprehodom skozi vrt rezidence severnokorejskega voditelja, nato bosta posedela ob skodelici čaja. Ob takšnih priložnostih protokol običajno pove več kot napisani dokumenti.