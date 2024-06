Putin na krilih zgodovine

V nadaljevanju preberite:

»Putin je zelo nadarjen in močen politik. Resnično je moj idol. Nadvse ga občudujem.« S temi besedami je 34-letni fotograf iz Hanoja Nguyen Duy Khanh včeraj pričakal ruskega predsednika, ki je pripotoval v Vietnam iz Severne Koreje.

V Pjongjangu se je Putin zadržal slabih 24 ur, kar je bilo dovolj, da je s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom podpisal sporazum o vseobsegajočem strateškem partnerstvu. Ta sporazum je zdaj zamenjal sporazuma o prijateljstvu in sodelovanju, ki sta bila podpisana leta 1961 in 2000, in dvostranski odnosi so se dvignili na najvišjo raven. To je nujno, je pojasnil Putinov svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov, »zaradi globoke evolucije geopolitičnih razmer v svetu in regiji«.