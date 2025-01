Mafijska ugrabitev kitajskega igralca ogrozila tajski turizem

Po poročanju revije The Nation so tajski vojaki minuli petek na tajsko - mjanmarski meji rešili dva kitajska turista, stara 27 in 30 let, tik preden so ju najverjetneje nameravali ugrabiti trgovci z ljudmi. Nekaj dni pred tem je še veliko več prahu dvignilo izginotje 31-letnega kitajskega igralca Wanga Xinga. To se je prav tako zgodilo v provinci Tak v petek, in sicer 3. januarja, na kar je na družbenih medijih takoj opozorilo njegovo dekle Jiajia in prosilo za pomoč. Štiri dni pozneje so ga tajski policisti našli in rešili, a natančnih podrobnosti operacije niso podali. Po zaslišanju je poletel nazaj v rodno deželo.

Za ugrabitvijo naj bi bila izurjena mafijska celica, ki svoje žrtve prisili, da v spletnih klepetalnicah na različne načine vpletajo v prevare še druge nič hudega sluteče posameznike. Wang Xing je policiji dejal, da ga je v mestu Mae Sot na meji z Mjanmarom ugrabila kitajska tolpa, potem ko se je na Tajsko odpravil v Bangkok po povabilu na odlično plačano snemanje filma. Namesto tega so ga oboroženi neznanci odpeljali v ujetništvo malo čez mejo v Mjanmar, kjer se je moral uriti predvsem v tipkanju, kako ujeti nove žrtve iz Kitajske.

Pritisk na kitajsko vlado

CNN poroča, da sodi med kar sto tisoč nesrečnikov, ki so jih že zajeli v tovrstno trgovino z ljudmi. To večinoma vodijo močne kitajske kriminalne združbe. Te so se med drugim okrepile na račun državljanske vojne v Mjanmaru. V uvajanju ugrabljencev v prisilno delo te, kadar je treba, tudi pretepajo ali kako drugače mučijo. Po Xingovi besedah zaradi nevarnosti na vsakem koraku med drugim ni mogel spati. Medijsko razvpita ugrabitev in rešitev igralca je sprožila pozive na stotine kitajskih družin, naj jim vlada pomaga najti še njihove bližnje, ki so pogrešani tudi že več mesecev ali celo let.

Grozljiva Xingova izkušnja ima hkrati negativen vpliv na tajsko gospodarstvo, saj številni Kitajci, ki sicer pokrivajo največji delež turistov, na vrhuncu sezone tik pred praznovanjem novega leta v strahu odpovedujejo svoje aranžmaje in se raje odločajo za potovanja v druge države. Navkljub temu, da je igralec ob prihodu iz ujetništva izjavil, da bi se ne glede na vse prav rad vrnil na Tajsko ter da je ta varna. Država po poročanju Guardiana v tem obdobju le iz Kitajske pričakuje kar 30.000 prihodov – vsak dan.