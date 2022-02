Mark Lanegan si je želel vse in to tudi izkusil

»Želel sem si vznemirjenje, avanturo, dekadenco, pokvarjenost, kar koli, vse,« je v svoji avtobiografiji zapisal glasbenik Mark Lanegan. Vse to je pevec skupine Screaming Trees v resnici izkusil, pogosto je hodil po robu, zdaj pa se je pri 57 letih njegova pot končala. Pevec z dramatičnim baritonom je umrl na svojem domu v Killarneyju na Irskem, vzroka smrti še niso uradno objavili, znano pa je, da je lani bíl dolg in težak boj s covidom, poleg tega je imel obolenje ledvic. Več mesecev je njegovo življenje viselo na nitki, trpečo izkušnjo nihanja med komo in zavestjo pa je popisal v spominih Devil in a Coma.

Pevec s prepoznavnim raskavim glasom je zaslovel v 80. letih s hard rock skupino Screaming Trees, ki je veljala za predhodnico grungea. S singloma Nearly Lost You in All I Know so se povzpeli med uspešnice na Billboardovi lestvici. Imel je tudi solo kariero, na albumu The Winding Sheet sta kot gosta nastopila tudi Kurt Cobain in Krist Novoselic iz Nirvane. Ko je njegova skupina leta 2000 razpadla, je pogosto nastopal s Queens of the Stone Age.

Rodil se je v zakotnem mestu Ellensburg v bližini Seattla, in ko sta se starša ločila, je izbral življenje z očetom. Toda ta je bil slab zgled in fant je že v mladih letih pogosto prestopil meje zakona. Že pri 12 letih je bil po lastnih besedah hazarder, alkoholik in tat.

Boril se je z različnimi odvisnostmi, izkusil tudi življenje na ulici, o čemer je brez olepševanja pripovedoval v svoji avtobiografiji Sing Backwards and Weep. Kot je po izidu knjige povedal v intervjuju za revijo Rolling Stone, je imela največjo zaslugo za njegovo prvo odvajanje od odvisnosti Courtney Love, žena pokojnega Kurta Cobaina. V pismu mu je napisala, da ga je imel Kurt rad kot starejšega brata in da bi hotel, da še živi. »Svet te potrebuje, moraš živeti naprej,« je sklenila. »To je bilo močno, saj že leta nisem naredil nič dobrega za nikogar,« je povedal. Zadnjih deset let ni imel težav z odvisnostjo. Ustanovil je svojo založbo in živel na Irskem z ženo Shelley. Covid je bil ena od njegovih petih najhujših izkušenj, je razkril, a je bil prepričan, da je bolezen premagal. Umrl je v prepričanju, da je imel v življenju srečo, ker je kljub vsemu, kar je doživel, lahko nekaj dobrega vrnil ljudem. »To je poseben dar,« je povedal v enem zadnjih intervjujev.