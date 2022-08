Meghan Markle: Njen podcast označen kot narcistično blebetanje

Njeno ime se v povezavi z aferami že vrsto let pojavlja v najbolj vplivnih svetovnih medijih, a Meghan Markle, vojvodinja Susseška meni, da je ljudje še vedno ne poznajo zadosti. Prav zato je prek platforme Spotify v svet poslala svoj novi podcast Archetypes. Po njenih besedah bo v njem obravnavala teme, ki etiketirajo ženske na zgrešen način in jih tako ustavljajo na poti do uspeha in zadovoljstva.

Susseški par služi milijone

V prvi epizodi 41-letna ameriška članica britanske kraljeve družine in nekdanja hollywoodska igralka sproščeno klepeta s prijateljico, teniško prvakinjo Sereno Williams; pogovarjata se o njenem slovesu od profesionalnega športa, pa tudi o tekmovalnosti. Vmes se na kratko oglasi Meghanin mož, 37-letni princ Harry, vojvoda Susseški, ter med drugim pohvali Serenino pričesko.

Susseški par, ki živi v Ameriki, se občasno še vedno udeležuje prireditev v korist kraljeve družine, četudi se je uradno odpovedal tovrstnim dolžnostim že leta 2020, hkrati pa služi z milijone vrednimi medijskimi projekti, kot je Spotifyev. Vojvodinja kot voditeljica podcasta poslušalcem med drugim potarna o tem, kako zelo so jo določeni ljudje kritizirali že na začetku zveze s princem Harryjem ter obsojali njeno ambicioznost, kot bi bila ta za žensko nekaj slabega in neprimernega oziroma je vedno povezana z nekakšno agendo, preračunljivostjo in sebičnostjo.

Mnenja o iskrenosti so deljena

Po pisanju Guardiana je še dejala, da si želi deliti izkušnje, svoje in druge, v upanju, da bodo te pomagale ženskam pri odpiranju in odkrivanju plasti rasti v vseh nas. V promocijskem videu za svoj podcast je še poudarila, da lahko ljudje v njem pričakujejo pravo njo, ne pa, kot jo vidijo skozi perspektivo medijev: »Zelo sem navdušena, ker sem lahko jaz in govorim brez filtra.« Mnenja o njeni pristnosti, iskrenosti in dobronamernosti so deljena.

Komentator avstralskega Sky Newsa Chris Kenny je novo vlogo vojvodinje komentiral z besedami, da kot izobčenka kraljeve družine in hkrati še vedno ena najbolj privilegiranih žena na planetu stavi na karto žrtve ter se hkrati predstavlja kot feministična bojevnica. Pisateljica in kolumnistka Hilary Rose pa je v zapisu za londonski Times Meghanin podcast označila kot popolno narcistično blebetanje: »Naslednji teden se bo pogovarjala z Mariah Carey. Ustrelite me zdaj.«