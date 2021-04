Mike Wimmer, 12-letni genij z legicami

Pandemija in učenje na daljavo je številnim mladim po svetu le še okrepila odpor do učenja. A ne vsem, nekateri so namreč te posebne razmere odlično uporabili sebi v prid. Med njimi izstopa izjemno nadarjeni 12-letni Mike Wimmer iz Salisburyja v Severni Dakoti, ki je čas lockdowna izkoristil za dodaten pouk. Zdaj je tik pred tem, da v istem tednu hkrati konča srednjo šolo in kolidž. Če bo šlo vse po načrtih, bo 21. maja najprej zaključil šolanje na kolegu Rowan-Cabarrus, že 28. maja pa se bo lahko pohvalil, da je za njim tudi izobraževanje na Concord Academy High School. Še več, prav on je tisti študent v letniku, ki je dosegel najvišje ocene.



Mike je v enem samem letu opravil šolanje, za katerega so drugače predvidena štiri leta: dve leti srednje šole in zraven še dveletno visokošolsko izobraževanje. Ne le da mu je šlo pri učenju kot po maslu, kljub starostni razliki se je dobro ujel tudi s sošolci.



Navdušenje nad tehnologijo se je pri njem začelo že zelo zgodaj, prvi i-pad je dobil pri 18 mesecih in že takrat ga je menda močno zanimalo, kako deluje. Njegova strast sta robotika in programiranje, najraje ima matematiko in znanost. Večino programerskega znanja je osvojil sam, učil se je na lastnih napakah in preko spletnih videov, je zapisal na svoji spletni strani Next Era Innovations.



Da ima tudi podjetniško žilico, dokazuje s svojim zagonskim podjetjem Reflect Social, v katerem povezuje priljubljene družbene mediji z napravami interneta stvari in skuša tako ponuditi »novo dinamično socialno izkušnjo«. Predvsem pa bi kot podjetnik rad pomagal ustvarjati tehnologije, ki bodo ljudem izboljšale življenje, pravi fant, ki že na začetku svoje poti razmišlja nadvse odraslo. In ker ga od diplome loči le še nekaj dni, je pred njim tudi pomembna odločitev, kaj bo počel v prihodnje. Možnosti so raznolike, lahko sprejme eno od ponujenih zaposlitev v ZDA ali v tujini, lahko nadaljuje šolanje na eni od prestižnih univerz kot je recimo MIT, morda se bo posvetil predvsem svojemu podjetju. »Zaenkrat puščam vse možnosti odprte,« je povedal v enem od intervjujev. Želi pa si, da bi se ljudje okrog njega zavedali, da je še vedno otrok in da potrebuje čas za čisto otroške stvari, kot je recimo igranje z legicami in košarka. Mnogi mislijo, da sem se odrekel otroštvu ali da sem ga nekako izgubil, a jim povem, da je to najboljši čas mojega življenja,« pravi najstnik.



Na fanta sta ponosna tudi starša, ki sicer poklicno nista povezana z znanostjo, sta ga pa po njegovim besedah podprla v vsem, kar je izbral in mu omogočila, da se je izobraževal v tempu, ki mu je najbolj ustrezal. »Lahko bi si izbral umetnost, lahko ples, a odločil sem se za tehnologijo. Mislim, da me je pritegnila, ker je nima meja.« Mama Melissa Wimmer o svojem sinu pravi: »Če so ena vrata zaprta, bo že našel drugo pot in uresničil svoje cilje.«

